Nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch rau chạy lụt

(Baonghean.vn) - Diện tích lúa mùa và cây trồng vụ đông bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lớn đang tăng từng giờ. Tính đến 17h ngày 27/9, Nghệ An đã có gần 6.780 ha cây trồng các loại bị ngập úng , hư hỏng. Nông dân đang ra đồng thu hoạch rau chạy lụt.

* Quỳnh Lưu hơn 600 ha ngô, rau màu các loại bị ngập do mưa lớn: Từ sáng 25 - 27/9, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra mưa lớn, với lượng mưa đo được 209,7 mm. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, toàn huyện có 605 ha ngô, rau màu các loại bị ngập úng, gây thiệt hại cho nhân dân các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thanh, Quỳnh Diễn, Quỳnh Tam…; ngoài ra, có 50 ha mía vụ 1 của xã Tân Thắng bị đổ, gãy.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu kiểm tra kè chắn sóng ở xã Tiến Thủy. Ảnh: Hồng Diện

Do ảnh hưởng của các dự án trọng điểm đang thi công và hệ thống kênh tiêu chưa được hoàn trả kịp thời nên một số vùng sản xuất tại các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Hoa và Quỳnh Bảng bị ngập cục bộ.

Xã Quỳnh Bảng khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước trên cánh đồng rau màu. Ảnh: Hồng Diện

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Xuân Dinh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại các cánh đồng rau màu vùng bãi ngang; hệ thống tiêu thoát nước ở một số xã; kè chắn sóng và công tác đảm bảo an toàn tàu cá tại cảng cá Lạch Quèn thuộc xã Tiến Thủy.

Trước dự báo mưa lớn có thể tiếp tục, ông Nguyễn Xuân Dinh chỉ đạo các địa phương tăng cường khơi thông dòng chảy, giải tỏa đăng, đó, các vật cản trên tuyến kênh tiêu chính, đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả; triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, nhất là chuẩn bị tốt vật tư, phương tiện, nhân lực tại chỗ nhằm xử lý kịp thời sự cố có thể xảy ra do mưa lớn; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống thiên tai.

Đối với các diện tích rau màu bị ngập do ảnh hưởng của Dự án Đường ven biển đang thi công, các địa phương vùng bãi ngang tiếp tục yêu cầu phía công ty huy động máy móc, nhân lực nạo vét, khơi thông mương thoát nước, hạn chế thiệt hại hoa màu cho nhân dân. Về phương tiện tàu, thuyền, tuyên truyền người dân neo đậu đảm bảo khoảng cách an toàn, trang bị các dụng cụ chống va đập khi có sóng lớn…

* Diễn Châu: Tính đến chiều 27/9, trên địa bàn huyện Diễn Châu đã có hơn 700 ha ngô, gần 100 ha lạc, 134 ha rau màu các loại bị úng ngập, hư hỏng; ngoài ra, 42 ha nuôi cá nước lợ và tôm bán thâm canh ở xã Diễn Vạn cũng đã bị ảnh hưởng, nước ngập tràn bờ, một số bờ nuôi bị sạt lở.

Ông Trần Văn Quý - Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Các xã đã huy động người dân tập trung đẩy bèo, rác chảy từ phía trên xuống, khơi thông các tuyến kênh mương để nước tiêu thoát nhanh hơn. Tại những diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, bà con đã dùng lưới vây tràn, đắp lại bờ sạt để ngăn ngừa cá, tôm thoát ra ngoài.

Huyện Diễn Châu có gần 700 ha ngô bị ngập úng, đổ ngã. Ảnh: Phú Hương

* Thị xã Hoàng Mai: Do mưa lớn, một số hồ nuôi cá của người dân ở phường Quỳnh Dị có nguy cơ tràn, thiệt hại nuôi trồng. Người dân đã dùng lưới vây nhằm ngăn cá thoát ra ngoài. Tại xã Quỳnh Liên, ông Hồ Ngọc Tăng - Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ đông năm nay, xã gieo trồng 351 ha , rau các loại; do mưa lớn, nhiều diện tích cây trồng đã đến kỳ thu hoạch như hành, mướp, rau các loại, củ cải bị ngập gây thiệt hại; mưa lớn cũng làm hỏng một số diện tích cà rốt, hành, su su mới gieo trồng.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với bà con nông dân khơi thông dòng chảy, bơm nước ra khỏi ruộng, tranh thủ thu hoạch những diện tích cây trồng có thể cho thu hoạch, nhằm vớt vát, giảm bớt thiệt hại do mưa lũ .

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng áp thấp, sau đó là áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đã đã gây mưa to, có nơi đặc biệt to trong đêm 26/9, sáng 27/9. Lượng mưa tính từ 07h ngày 25-27/9, đo được 100 - 320mm, có nơi hơn 350 mm như Quỳ Châu 384 mm, Đô Lương 352mm, ...

Hàng trăm ha hoa màu ở TX. Hoàng Mai bị thiệt hại. Ảnh: Thanh Yên

Theo báo cáo nhanh của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đến chiều 27/9, mưa lớn đã làm trên 6.777 ha cây trồng bị ngập, đổ ngã. Trong đó: 1.745 ha lúa (chủ yếu ở các huyện: Quế Phong 728 ha, Quỳ Châu 427 ha, Nghĩa Đàn 374 ha…); hơn 3.127 ha ngô, lạc, rau màu các loại (Diễn Châu 978 ha, Anh Sơn 316 ha, Yên Thành 170 ha…); ngoài ra, có hơn 1.900 ha cây ăn quả, cây công nghiệp, chủ yếu ở các huyện Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Quỳ Châu cũng bị ảnh hưởng.

Nông dân xã Quỳnh Liên (TX.Hoàng Mai) thu hoạch củ cải chạy lụt. Ảnh: Thanh Yên

Hiện các địa phương đang tập trung các giải pháp khơi thông, tiêu thoát nước; thu hoạch một số diện tích cây trồng có thể thu hoạch được; đắp bờ, bảo vệ nuôi trồng thủy sản; một số địa phương như huyện Nghi Lộc, bà con đã ra đồng gặt lúa để giảm bớt thiệt hại do mưa lũ.