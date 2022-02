Nông dân Nghệ An 'may áo', đốt củi chống rét cho vật nuôi

Để trâu, bò không phải chịu đói, rét trong những ngày nhiệt độ giảm sâu, các hộ chăn nuôi đều chuẩn bị sẵn nguồn thức ăn dự trữ. Ảnh: T.P

Có kinh nghiệm nuôi trâu vỗ béo hàng chục năm nay, mỗi khi có thông tin về thời tiết cực đoan rét đậm, rét hại thì gia đình anh Võ Văn Khả (xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ) lại chuẩn bị vật chất để chống rét cho trâu.

Anh Võ Văn Khả cho biết: “Đặc điểm sinh học thì trâu chống rét kém hơn bò, do đó, phải tăng cường các biện pháp chống rét. Chuồng trại cơ bản kiên cố, đã lắp sẵn lớp bạt che gió nên khi nhiệt độ xuống thấp thì chỉ cần kéo rèm bạt xuống; hệ thống bóng điện sưởi được bật cả 2 dãy. Ngoài thức ăn chính là cỏ, cám ngô thì những ngày này, chúng tôi bổ sung thêm rỉ mật mía, thức ăn ủ chua, vitamin, khoáng chất, cùng với đó cho uống nước ấm. Do đó, trải qua các đợt rét nhưng đàn trâu 12 con của gia đình vẫn khỏe mạnh, không bị sụt cân”.

Đồng bào vùng cao lùa bò về chuồng để tránh rét. Ảnh: Thanh Phúc

Nổi tiếng với giống bò vàng bản địa với tổng đàn gần 5.000 con, với sức chống chịu thời tiết khắc nghiệt tốt gấp nhiều lần so với các giống bò lai, song những ngày nhiệt độ giảm sâu như hiện nay (xuống còn 7 độ C), người dân xã Tri Lễ (Quế Phong) đã chủ động các biện pháp chống rét cho gia súc: Lùa bò về chuồng, dùng bạt, chăn, áo quần cũ may trang phục chống rét cho bò; đốt củi sưởi ấm và che chắn chuồng trại cho gia súc, gia cầm và dự trữ thức ăn, cho vật nuôi ăn đủ no, uống nước ấm.

Người dân che chắn chuồng trại, đảm bảo kín gió nơi ở của trâu bò. Ảnh: Thanh Phúc

Những năm gần đây, với việc quy hoạch vùng chăn thả trên diện tích đồi núi nên trâu, bò của hộ nào thì thả trong phạm vi đã giao của hộ đó nên việc quản lý gia súc dễ hơn, khi rét đậm, rét hại, người dân dễ dàng lùa trâu, bò về chuồng để chăm sóc. Ngoài ra, đồng bào Mông ở Tri Lễ đã quen với việc trồng cỏ voi làm thức ăn cho trâu bò (tổng diện tích gần 30ha); mô hình nuôi nhốt trâu, bò ngày càng được nhân rộng… Do đó, hạn chế được những thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra so với tập quán chăn thả rông trước đây.

Nhằm phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, ngành Nông nghiệp, Hội Nông dân huyện Quế Phong đã tích cực triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân 13 xã, thị về kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ vật nuôi khỏi đói rét; vận động người dân may áo bằng bạt, chăn, áo quần cũ để mặc cho trâu bò.

Đốt củi sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: Thanh Phúc

Trên địa bàn huyện Nam Đàn hiện có 49 trang trại chăn nuôi, chủ yếu tập trung ở các xã: Nam Thanh, Kim Liên, Nam Anh, Nam Nghĩa, Nam Hưng, Nam Kim. Trong đó, chủ yếu là nuôi gà, dê, lợn. Hầu hết các trang trại này có hệ thống chuồng trại khép kín, đầu tư hệ thống sưởi ấm và đệm lót sinh học nên việc phòng chống rét cho gia súc, gia cầm không có gì trở ngại.

Bà Nguyễn Thị Thiệp - chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện Nam Đàn cho biết: “Ngay khi có thông tin về thời tiết cực đoan, rét đậm, rét hại, huyện đã có công văn gửi các xã, thị về việc triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Hiện, qua kiểm tra, chính quyền các địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền đến tận các hộ dân; các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề ra”.

Các trang trại đều có hệ thống chuồng trại khép kín, đảm bảo kín gió và có hệ thống đèn sưởi chuyên nghiệp. Ảnh: Thanh Phúc

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, hiện nay, toàn tỉnh tổng đàn trâu, bò ước đạt 778.000 con; đàn lợn 1.000.000 con; gia cầm 30.000.000 con. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi như trâu, bò, hươu, dê nhất là ở các vùng miền núi cao: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu… ngành chuyên môn đã chủ động ban hành các công điện về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi.

Đặc biệt, Hội Nông dân các cấp đã tích cực triển khai và nhân rộng phong trào “may áo chống rét” cho trâu bò; tặng áo chống rét cho gia súc đối với các hộ chăn nuôi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập các tổ nông vụ hỗ trợ chăm sóc gia súc, gia cầm trong thời gian hội viên F0, F1 đang cách ly, điều trị. Điển hình như các địa phương: Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn…

Nông dân các huyện vùng cao đang nhân rộng phong trào may áo ấm cho trâu, bò. Ảnh: CSCC