Nông dân Nghệ An phấn khởi vì giá lúa vụ Xuân tăng cao

Theo các thương lái, nguyên nhân giá lúa cao là bởi lúa năm nay đẹp, chắc, nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao một phần do cuối năm 2020 mưa lũ đã cuốn trôi và gây hư hỏng lượng lớn lúa gạo của bà con nông dân. Hiện giá lúa ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng cao so với mọi năm (tăng 1.500 – 1.700 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái) nên đây cũng là một yếu tố khiến giá lúa tăng cao ngay từ đầu vụ.