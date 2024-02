Nông dân Nghệ An thu hoạch hoa cúc phục vụ thị trường dịp Rằm tháng Giêng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Một nhà vườn ở xã Hội Sơn (Anh Sơn) đang thu hoạch hoa cúc bán vào dịp Rằm tháng Giêng. Ảnh: T.P

Trồng hơn 10.000 cây hoa cúc các loại, trong đó, anh Nguyễn Văn Thắng (xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương) dành phần lớn để bán vào dịp Tết Nguyên đán. Còn khoảng 3.000 cây, anh xuống giống muộn hơn để bán vào dịp Rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, dịp Tết vừa rồi, lượng cúc tồn đọng tại vườn vẫn còn khá nhiều, khoảng 2.000 gốc.

“Hoa cúc độ bền cao, có chế độ chăm sóc và cách bảo quản tốt nên hoa vẫn tươi thắm. Ra Tết, hoa cúc được bán cho những người đi lễ đền, chùa, cúng Khai hạ, cúng Thần Tài. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng Giêng đến nay, lượng khách mua hoa cúng Rằm tháng Giêng rất đông. Hiện, vườn cúc 5.000 cây đến nay đã có khách sỉ đặt hàng và khách lẻ đến chọn mua tại vườn”, anh Thắng phấn khởi nói.

Nhiều vườn do lỡ lứa hoa Tết nên nay đang thu hoạch để bán vào dịp Rằm. Ảnh: T.P

Trồng cúc bán Tết nhưng do lỡ lứa, đến Rằm tháng Giêng, vườn cúc của gia đình chị Ngọc Sơn (xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn) mới bắt đầu nở rộ. Hiện nay, gia đình chị đang tập trung cắt cành, nhổ bán cho người dân cúng Rằm.

“Gần 3.000 cây cúc các loại: cúc chén vàng, cúc đại đoá vàng, cúc trắng, cúc màu… dịp Tết đang nụ đến nay mới nở rộ. Do đó, chúng tôi mở vườn bán cúc Rằm. Cũng dễ tiêu thụ, người dân mua cúc vàng, cúc trắng để chưng ban thờ; nhiều người mua cúc màu về trang trí nhà thờ họ, đi thăm mộ…”, chị Ngọc cho biết.

Dịp Rằm tháng Giêng, hoa cúc rất dễ tiêu thụ. Ảnh: T.P

Sau Tết, thời tiết thuận lợi, do đó, hoa cúc phát triển tốt, cho hoa đẹp vào đúng độ Rằm nên tiêu thụ khá tốt với giá bán khá cao. Trong các ngày từ 12-15 tháng Giêng, các hộ trồng hoa ở các huyện: Yên Thành, Nghi Lộc, TP. Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên… tất bật thu hoạch lứa hoa cúc cuối cùng để cung ứng cho thị trường Rằm tháng Giêng. So với dịp Tết, giá hoa Rằm thấp hơn 500 đồng/cành nhưng với các hộ trồng hoa thì đây là mức giá khá cao so với các năm trước đó.

“Hiện nay, chúng tôi đang bán hoa cúc các loại tại vườn dao động từ 25.000-35.000 đồng/chục (bông, cành, gốc). Mức giá này dù không bằng dịp Tết nhưng lại dễ tiêu thụ. Ngoài diện tích hoa trồng lệch vụ để phục vụ thị trường Rằm thì lượng hoa Tết tồn đọng nay cũng đã bán được gần hết”, chị Nguyễn Thị Thảo, một hộ trồng cúc ở xã Nghi Ân (TP.Vinh) phấn khởi.

Giá các loại hoa cúc không giảm nhiều so với đợt Tết Nguyên đán. Ảnh: T.P

Hiện nay, nhiều hộ trồng hoa trong tỉnh thay vì chỉ tập trung vào thị trường Tết Nguyên đán thì đã trồng rải vụ, lệch vụ (xuống giống sau vụ hoa Tết khoảng 7-10 ngày) để phục vụ thị trường sau Tết. Mức giá có thể không cao bằng dịp Tết nhưng dễ bán hơn, so với trồng rau màu thì có thu nhập cao hơn.

“Là vùng trồng hoa truyền thống và có thị trường rộng, tiêu thụ mạnh là thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Trước đây, chúng tôi chỉ tập trung vào vụ hoa Tết, trong khi các địa phương khác trồng hoa thời vụ cũng chỉ dồn vào dịp Tết nên thị trường bão hoà, cung nhiều hơn cầu nên ế ẩm, giá bán không cao.

Mấy năm gần đây, bà con đã tính toán xuống giống chậm hơn vụ Tết 7-10 ngày để phục vụ thị trường sau Tết. Nhu cầu đi đền chùa, cúng Khai hạ, cúng Rằm tháng Giêng khá cao trong khi thị trường ít nên dễ tiêu thụ hơn, giá cả cũng ổn định”, chị Lê Thị Hoài Ân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Liên cho biết.

Giá mềm hơn, nhổ, cắt bán ngay trong buổi nên cúc tươi, thắm màu được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: T.P

Ở các chợ dân sinh dịp này ngập tràn hoa cúc các loại, hầu hết là hoa các vùng trồng trong tỉnh. Với giá bán chỉ bằng một nửa so với cúc nhập về từ Đà Lạt, bông to, nhiều nụ, tươi và thắm màu nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương đang chọn cho mình những cây hoa cúc tại chợ Hưng Dũng (TP.Vinh) cho biết: "Dịp Rằm này trùng với dịp tế họ đầu năm nên tôi mua 200 gốc cúc kim cương để trồng chậu chưng ở nhà thờ, để đi tảo mộ và 100 cành cúc đại cắm ở ban thờ các nơi. Giá cúc ta vừa rẻ, lại tươi nên tôi thường chọn mua thay vì các loại hoa nhập từ các nơi khác về", chị Hương cho biết./.