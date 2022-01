Nông dân Nghệ An trồng hoa cúc Tết rải vụ đề phòng dịch phức tạp

Thời điểm đầu tháng Chạp, các vườn hoa cúc trên địa bàn Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành... đã phát triển tốt, phần lớn đang giai đoạn làm nụ, một số luống do trồng sớm,đang huy động nhân lực vào lưới cho nụ để xuất bán vào dịp Rằm tháng Chạp. Theo bà con cho biết, năm nay thời tiết khá thuận lợi, nên hoa cúc phát triển nhanh, nhưng không khỏi lo lắng do thị trường khó tiêu thụ, nếu dịch bệnh phức tạp vào những ngày cận Tết. Bởi vậy, nhiều hộ trồng rải vụ để đáp ứng thị trường trước, trong và sau Tết.

Vợ chồng anh Tuyết - An chủ vườn hoa cúc ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu) cho hay, như các năm trước, năm nay vợ chồng vẫn trồng khoảng 15 vạn câycác loại. Tuy nhiên, năm nay do giá phân bón tăng giá cao, nên chi phí đầu tư lớn hơn nhiều so với các năm trước. Tính ra chi phí để trồng 15 vạn cây hoa cúc này riêng giống, phân bón, tiền điện... là hơn 120 triệu đồng, chưa kể lưới, dây, bóng điện đã đầu tư năm trước, nay tái sử dụng. Đầu tư lớn là vậy, nên không khỏi lo lắng trước tình hình thị trường tiêu thụ khó lường.