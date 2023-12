Nông dân vùng cao Nghệ An ‘kích hoạt’ các phương án chống rét cho vật nuôi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ ở các huyện vùng núi cao xuống thấp, có nơi chỉ còn 5-10 độ C. Mặc áo cho trâu, bò, đốt lửa, cho ăn thức ăn dinh dưỡng... là những biện pháp được nhà nông thực hiện nhằm bảo vệ gia súc.

Anh Hờ Bá Lồng sử dụng trấu làm đệm lót chống rét cho đàn gà. Ảnh: Thanh Phúc

Khu chăn nuôi gà của anh Hờ Bá Lồng ở bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) cách xa nhà 3 km, lại cách trở bởi đường rừng. Do đó, những ngày mưa rét, anh bám trụ tại lán để chăm sóc cho đàn gà đen 300 con.

“Giống gà đen bản địa nên cũng dễ thích nghi với điều kiện thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột, trời đang nắng to chuyển sang mưa rét nên rất lo gà sẽ ốm, chết. Do đó, khi có thông tin về đợt rét này, tôi đã đưa trấu ra rải ở sàn chuồng tạo lớp đệm dày cho gà ấm; che chắn chuồng trại. Do chưa có điện 3 pha vào tận nơi nên không thể lắp đèn sưởi cho gà. Nếu tình hình rét đậm kéo dài, đối với lứa gà nhỏ hơn sẽ phải vận chuyển về nhà dùng đèn điện để sưởi ấm”, anh Hờ Bá Lồng cho biết.

Những ngày giá rét, đàn gà của anh Cự Bá Cò ở xã Mường Lống (Kỳ Sơn) được nhốt trong nhà kín gió. Ảnh: Hoài Thu

Cũng chăn nuôi gà đen bản địa, trong những ngày nhiệt độ xuống thấp anh Cự Bá Cò, một hộ dân ở bản Sa Lầy, xã Mường Lống (Kỳ Sơn) liên tục sưởi ấm cho gà bằng đèn chuyên dụng; đối với gà lớn hơn (từ 2 tháng tuổi trở lên) thì lùa về nhà, đóng kín cửa và thắp bóng đèn sưởi.

Ông Vừ Bá Xử - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết: “Hai ngày nay, nhiệt độ ở Mường Lống xuống thấp, ban ngày chỉ khoảng 10 độ C, ban đêm rét đậm, chỉ còn 5-6 độ C. Trước tình hình đó, xã đã có thông báo đến toàn thể nhân dân bằng các kênh khác nhau: trực tiếp đến cán bộ thôn, bản; qua hệ thống Zalo, các hội, nhóm, đoàn thể… về công tác phòng, chống rét cho vật nuôi. Theo đó, yêu cầu người dân đưa trâu, bò về chuồng, che chắn kín đáo, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm và cấm thả rông trâu, bò trong những ngày giá rét”.

Ngày thường bò được lùa vào rẫy thả, nhưng những ngày rét, dân bản để bò ở nhà để tiện chăm sóc. Ảnh: Thanh Phúc

Tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, ông Sầm Thanh Hoài - Chủ tịch UBND xã cho biết, 2 ngày nay nhiệt độ đột ngột hạ xuống thấp, ban ngày khoảng 15 - 16 độ, ban đêm và sáng sớm có thể lạnh hơn. Vì vậy, ngoài sự chủ động của các hộ dân, chính quyền địa phương cũng tích cực khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm.

Toàn xã Châu Tiến có khoảng hơn 1.000 con trâu, bò. Người dân chủ yếu nuôi nhốt và nuôi khoanh vùng trong các gia trại. Nguồn thức ăn cho trâu, bò ở xã Châu Tiến chủ yếu là cỏ voi, rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp bổ sung như cám, khoai, thân cây ngô.

Người dân bản Mét, xã Lục Dạ (Con Cuông) tăng cường cho bò ăn thức ăn ủ chua để tăng sức đề kháng. Ảnh: Hoài Thu

Ông Sầm Thanh Hoài cho biết thêm, năm 2022, huyện Quỳ Châu có phong trào may áo ấm cho trâu, bò. Đàn gia súc được “mặc” các tấm che từ bạt, kết hợp với quây kín chuồng trại, không thả rông, nông dân xã Châu Tiến lại trồng được nhiều cỏ voi bổ sung thức ăn cho trâu, bò nên chống chọi với giá rét rất tốt. Đợt rét đậm năm nay, người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp chống đói, rét cho trâu, bò kịp thời.

Tuy nhiên, do nguồn cỏ voi bị chết nhiều sau đợt lũ lụt lịch sử hồi tháng 10 vừa qua. Nguồn thức ăn cho trâu, bò của xã Châu Tiến vì thế cũng thiếu hụt, hiện chính quyền đang hướng dẫn bà con tăng cường nguồn thức ăn từ thân cây ngô, rơm rạ, tăng số lượng thức ăn ủ chua để tăng dinh dưỡng giúp vật nuôi chống chọi với giá rét.

Dùng bạt che chắn chuồng trại. Ảnh: Thanh Phúc

Theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quỳ Châu, toàn huyện có gần 34.000 con trâu, bò. Đến thời điểm hiện nay, đàn gia súc gia cầm phát triển tốt, ít có dấu hiệu dịch bệnh. Huyện tiếp tục nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi, trong đó, có việc chống rét và tiêm phòng vắc-xin đầy đủ.

Khi nhiệt độ xuống thấp, việc chống rét cho cá nuôi lồng bè cũng được huyện Quỳ Châu chú trọng. Chị Lo Thị Minh ở bản Chiềng, xã Châu Thắng cho biết, gia đình có 2 bè nuôi cá lồng. Sang đầu tháng 12, cán bộ UBND xã đã nhắc nhở gia đình theo dõi tình hình giá rét, nếu nhiệt độ xuống thấp thì cần hạ thấp độ sâu lồng cá để chống rét cho cá. Ngày nào vợ chồng chị Minh cũng theo dõi tình hình sinh trưởng của cá lồng, tăng cường thêm thức ăn từ cây lá rừng và bổ sung thêm cám xay từ ngô.

Phong trào may "áo ấm" cho gia súc vào mùa rét được hội nông dân các cấp duy trì thành nề nếp trong những năm gần đây. Ảnh: Thanh Phúc

Đến thời điểm này, 100% cơ sở hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã kích hoạt các phương án chống rét cho gia súc gia cầm. Theo đó, để phòng tránh những thiệt hại nặng nề cho đàn trâu, bò trong đợt rét này, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo hội nông dân các cấp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

Bước vào quý 4/2023, bên cạnh phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo tập trung phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm vụ đông xuân. Cụ thể, sở đã ban hành Công văn 4108/SNN-CNTY ngày 18/10/2023 về việc chủ động phòng, chống đói, rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi vụ đông xuân. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành Thống kê rà soát tổng đàn năm 2023, xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2024”. Ông Đặng Văn Minh - Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y TỈNH