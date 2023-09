Nông dân Yên Thành trồng giống cỏ sữa mới cho năng suất cao

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Clip: Xuân Hoàng

Đến khu đất vườn của gia đình chị Hà Thị Nhân ở xóm 4, xã Minh Thành, huyện Yên Thành cho thấy, ngoài một số cây ăn quả là bạt ngàn cỏ sữa xanh mướt. Qua tìm hiểu, chị Nhân cho hay, đây là loại cỏ sữa mới, được trồng đầu tiên trên vùng đất này. Đó là cỏ sữa cây cao NLT 01 Thái Lan và cỏ sữa lùn Đài Loan.

Cỏ sữa lùn được trồng tại gia đình chị Hà Thị Nhân, xóm 4, xã Minh Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo chị Nhân, sau 3 năm đưa giống về đây trồng thử cho thấy, cả hai loại cỏ này đều dễ trồng, phát triển nhanh, cho năng suất cao từ 250 đến 300 tấn/ha/năm; thân và lá mềm, giòn, có nhiều dinh dưỡng, nên các loại vật nuôi: Trâu, bò, dê, thỏ... ham ăn.

Hàng năm với hơn 0,5 ha đất vườn, chị Nhân trồng cả 2 loại cỏ sữa này, ngoài cung cấp nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn vật nuôi của gia đình, chị còn xuất bán hom giống cho khách hàng từ nhiều tỉnh trên cả nước.

Chị Hà Thị Nhân cho biết, cả hai loại cỏ sữa lùn Đài Loan cho năng suất từ 250 tấn/ha/năm. Ảnh: Xuân Hoàng

"Giống cỏ sữa lùn có chiều cao khoảng 80 cm, giống cỏ sữa cao có chiều cao từ 2,5 - 3 m, đều phát triển nhanh và cho năng suất cao hơn các loại cỏ trước đây đã từng trồng. Sau khi thu hoạch, phần lá sử dụng cho đàn vật nuôi, phần thân cây dùng để làm hom giống, do vậy, hộ dân nào muốn trồng thì gia đình sẵn sàng cung ứng giống. Thực tế, trong thời gian qua đã có nhiều khách hàng từ các địa phương khác trong cả nước biết và hỏi mua, gia đình đều gửi cho khách", chị Nhân chia sẻ.

Cỏ sữa cao Thái Lan cho năng suất 300 tấn/ha/năm. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Trọng Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện yên Thành cho hay, lâu nay bà con nông dân trên địa bàn huyện chủ yếu trồng cỏ voi VA06, còn cỏ sữa cao NLT01 (Thái Lan) và cỏ sữa lùn (Đài Loan) đang trồng tại hộ dân ở xã Minh Thành là giờ mới nghe thấy, chứ chưa đưa vào trồng phổ biến.

Còn ông Nguyễn Thế Thắng - Chủ tịch Hội Làm vườn Nghệ An cho rằng: Cả 2 giống cỏ này mới xâm nhập vào Việt Nam cách đây 2 năm, do vậy ở Nghệ An ngoài mô hình nói trên thì chưa thấy trồng nơi nào. Qua tìm hiểu cho thấy, cả 2 giống cỏ này có 3 ưu điểm: Trồng thích nghi được nhiều loại đất khác nhau; cho năng suất cao và thân, lá mềm nhiều nước, nên chất dinh dưỡng sẽ cao.

"Gia đình ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành trồng 2 giống cỏ này là mô hình manh nha ở Nghệ An, cần được nhân rộng, có thể thay thế cho các loại cỏ trước đây để làm nguồn thức ăn cho vật nuôi tốt hơn", ông Nguyễn Thế Thắng cho hay.