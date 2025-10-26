Notepad trên Windows 11 có AI: Cách tắt nếu bạn không cần Microsoft tích hợp AI Copilot vào Notepad trên Windows 11, yêu cầu tài khoản và sử dụng 'credit'. Hướng dẫn này chỉ cách vô hiệu hóa nếu bạn muốn sự đơn giản.

Copilot xuất hiện trong Notepad: Một thay đổi bất ngờ

Người dùng Windows 11 gần đây có thể nhận thấy sự xuất hiện của menu "Copilot" trong ứng dụng Notepad, một công cụ vốn nổi tiếng với sự đơn giản. Microsoft đã tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên đám mây, cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như "Rewrite" (Viết lại) hoặc "Summarize" (Tóm tắt) văn bản trực tiếp trong ứng dụng.

Các tính năng bổ sung này còn bao gồm thay đổi độ dài, giọng điệu và định dạng văn bản. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng gây ra nhiều tranh luận khi biến một trình soạn thảo văn bản cơ bản trở nên phức tạp hơn và yêu cầu người dùng phải đăng nhập tài khoản Microsoft để sử dụng.

Cơ chế hoạt động và những lo ngại từ người dùng

Việc sử dụng các tính năng AI trong Notepad không hoàn toàn miễn phí. Microsoft áp dụng một hệ thống "credit AI". Người dùng không có gói thuê bao Microsoft 365 sẽ nhận được tối đa 15 credit mỗi tháng, trong khi người đăng ký có thể nhận tới 60 credit. Mỗi lần tương tác với AI sẽ tiêu tốn một credit.

Cơ chế này đã dấy lên lo ngại rằng đây là một chiến lược nhằm khuyến khích người dùng đăng ký dịch vụ Microsoft 365. Nhiều người cho rằng các tính năng AI này không cần thiết cho một ứng dụng ghi chú đơn thuần và làm mất đi bản sắc vốn có của Notepad.

Menu Copilot cung cấp các tùy chọn AI như Viết lại và Tóm tắt văn bản.

Hướng dẫn vô hiệu hóa tính năng AI trong Notepad

Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng các công cụ AI và muốn trả lại sự gọn gàng cho Notepad, bạn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa chúng một cách dễ dàng. Thao tác này cũng sẽ loại bỏ lời nhắc đăng nhập tài khoản Microsoft khỏi ứng dụng.

Các bước để tắt Copilot

Mở ứng dụng Notepad trên máy tính của bạn. Nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt (Settings) ở góc trên cùng bên phải cửa sổ. Trong mục "AI Features" (Tính năng AI), tìm tùy chọn Copilot và gạt công tắc sang vị trí Tắt (Off).

Người dùng có thể dễ dàng tắt các tính năng AI thông qua một công tắc trong mục Cài đặt.

Sau khi hoàn thành, các tính năng như Rewrite và Summarize sẽ không còn khả dụng trong Notepad, giúp giao diện trở nên gọn gàng hơn.

Kích hoạt lại khi cần thiết

Nếu thay đổi ý định, bạn có thể bật lại các tính năng AI bất cứ lúc nào bằng cách thực hiện các bước tương tự:

Mở Notepad và vào mục Cài đặt (Settings). Trong mục "AI Features", gạt công tắc Copilot sang vị trí Bật (On).

Lưu ý rằng sau khi kích hoạt lại, bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft để sử dụng các tính năng AI, nhưng việc đăng nhập này không bắt buộc để sử dụng các chức năng cơ bản của Notepad.

Notepad vẫn là một công cụ miễn phí

Một số người dùng lo ngại rằng Microsoft có thể biến Notepad thành một ứng dụng trả phí yêu cầu tài khoản. Tuy nhiên, thông tin này không chính xác. Notepad vẫn là một ứng dụng ghi chú miễn phí và bạn có thể sử dụng mà không cần tài khoản. Việc đăng nhập chỉ bắt buộc khi bạn muốn truy cập các tính năng AI tích hợp.