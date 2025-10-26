Nothing Phone (3a) series: Hai phiên bản, một lựa chọn tối ưu Nothing Phone (3a) và (3a) Pro đều là những smartphone tầm trung xuất sắc, nhưng phiên bản tiêu chuẩn mang lại giá trị vượt trội hơn hẳn so với bản Pro.

Tiếp nối thành công của Phone (2a), Nothing tiếp tục khuấy động phân khúc smartphone tầm trung với bộ đôi Phone (3a) và Phone (3a) Pro. Cả hai thiết bị đều mang lại trải nghiệm tổng thể tốt với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, sau quá trình sử dụng thực tế, một lựa chọn tỏ ra vượt trội hơn hẳn về mặt giá trị.

Bộ đôi Nothing Phone (3a) và (3a) Pro với thiết kế trong suốt đặc trưng.

Thiết kế và cảm giác cầm nắm: Sự khác biệt từ cụm camera

Nothing Phone (3a) là một bước tiến hóa từ thiết kế của Phone (2a), với mặt lưng trong suốt được tinh chỉnh gọn gàng và nổi bật hơn. Thay vì chất liệu nhựa dễ bám vân tay, năm nay Nothing đã nâng cấp lên mặt lưng kính, kết hợp với khung nhựa chắc chắn. Phiên bản màu trắng với các nút bấm màu đen tương phản mang lại vẻ ngoài đặc biệt thu hút.

Trong khi đó, Phone (3a) Pro có ngoại hình gần như tương tự nhưng đi kèm một cụm camera khổng lồ. Thiết kế này không chỉ gây tranh cãi về mặt thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến công thái học. Phần lồi lớn và đặt hơi thấp khiến cảm giác cầm nắm không thoải mái bằng phiên bản tiêu chuẩn. Nhìn chung, Phone (3a) cho cảm giác cân bằng và dễ chịu hơn trong tay.

Cụm camera lớn trên Nothing Phone (3a) Pro ảnh hưởng đến công thái học.

Hiệu năng và màn hình: Những nâng cấp đáng giá

Cả hai mẫu máy đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 3. Con chip này hoạt động tương đối mát mẻ và xử lý tốt các tác vụ hàng ngày mà không gặp trở ngại. Dù có sự nâng cấp so với thế hệ trước, hiệu năng của máy vẫn chưa thể sánh ngang với các dòng flagship và đôi khi vẫn xuất hiện tình trạng giật lag nhẹ.

Điểm nâng cấp phần cứng sáng giá nhất năm nay là màn hình. Độ sáng được cải thiện đáng kể, giải quyết được nhược điểm lớn của Phone (2a). Màn hình hiển thị tốt trong mọi điều kiện ánh sáng, từ trong nhà đến ngoài trời nắng. Hệ thống đèn "Glyph" ở mặt lưng vẫn hiện diện, nhưng sau ba thế hệ, tính năng này vẫn chưa có ứng dụng đột phá và dần trở thành một yếu tố trang trí hơn là hữu dụng.

Trải nghiệm phần mềm: Nothing OS và bước tiến vào lĩnh vực AI

Phần mềm luôn là điểm mạnh của điện thoại Nothing, và Nothing OS 3.1 tiếp tục phát huy điều đó. Giao diện Android này sạch sẽ, được tối ưu hóa tốt và thường cho cảm giác ổn định hơn cả Google Pixel. Nothing OS cung cấp nhiều tùy chỉnh hơn so với Android gốc, như hỗ trợ gói biểu tượng và widget trên màn hình khóa.

Điểm nhấn mới là "Essential Space", bước đi đầu tiên của Nothing vào cuộc đua AI. Tính năng này hoạt động thông qua một phím cứng chuyên dụng ("Essential Key"). Người dùng có thể chụp ảnh màn hình hoặc hình ảnh, sau đó nhấn giữ phím để ghi âm ghi chú. AI sẽ tự động tổng hợp thông tin để tạo lời nhắc, danh sách việc cần làm. Ví dụ, khi chụp màn hình biên lai đỗ xe, ứng dụng có thể tự động nhắc nhở khi sắp hết giờ.

Dù ý tưởng thú vị, "Essential Space" vẫn cần thời gian để chứng minh sự hữu ích trong thực tế. Một điểm trừ lớn là vị trí của "Essential Key" được đặt ngay dưới nút nguồn, dẫn đến việc bấm nhầm liên tục.

Giao diện tính năng AI Essential Space trên Nothing Phone (3a).

So sánh camera: Liệu phiên bản "Pro" có thực sự vượt trội?

Chất lượng camera trên dòng Phone (3a) đã được cải thiện rõ rệt so với thế hệ trước. Phone (3a) tiêu chuẩn trang bị cảm biến chính 50MP của Samsung và một ống kính tele 2x 50MP, cho ra những bức ảnh sắc nét, màu sắc sống động.

Phiên bản Pro được quảng cáo tập trung vào camera với cảm biến chính 50MP nhỉnh hơn một chút, camera trước 50MP tốt hơn và một ống kính tiềm vọng 50MP của Sony cho khả năng zoom quang 3x. Tuy nhiên, trên thực tế, sự khác biệt về chất lượng ảnh không quá lớn. Mặc dù ảnh chụp từ bản Pro có phần tốt hơn và khả năng zoom xa hơn, nhưng mức chênh lệch này khó có thể biện minh cho chi phí tăng thêm và cụm camera cồng kềnh.

Ảnh chụp từ camera Nothing Phone (3a).

Thời lượng pin và sạc

Cả hai thiết bị đều sở hữu viên pin 5.000 mAh, cho thời lượng sử dụng ở mức trung bình. Máy có thể dễ dàng trụ được một ngày dài với các tác vụ thông thường, thường còn lại khoảng 20-40% pin vào cuối ngày. Mặc dù không đi kèm củ sạc, cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 50W qua cổng USB-C, giúp nạp lại pin nhanh chóng khi cần.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật

Điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản gần như chỉ nằm ở hệ thống camera.

Thông số Phone (3a) Phone (3a) Pro Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Màn hình 6.77″ AMOLED LTPS, 30-120Hz 6.77″ AMOLED LTPS, 30-120Hz Độ sáng tối đa 3.000 nits 3.000 nits Pin 5.000 mAh 5.000 mAh Sạc nhanh 50 W 50 W Camera chính 50 MP (Samsung GN9 – DL) 50 MP (Samsung GNJ) Camera Telephoto 50 MP (Samsung JN5) 50 MP Periscope (Sony LTY-600) Camera siêu rộng 8 MP (Sony IMX355) 8 MP (Sony IMX355) Camera trước 32 MP (Samsung KD1) 50 MP (Samsung JN1) Trọng lượng 201 g 211 g

Kết luận: Lựa chọn nào là tối ưu?

Dòng sản phẩm "a" của Nothing luôn tập trung vào giá trị, và Phone (3a) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Với mức giá khởi điểm 379 USD, đây là một bản nâng cấp xứng đáng, mang lại chất lượng tốt mà không có sự thỏa hiệp lớn.

Ngược lại, Nothing Phone (3a) Pro với giá 459 USD lại là một câu chuyện khác. Mức chênh lệch 80 USD không mang lại những cải tiến đủ lớn, đặc biệt là về camera, để có thể thuyết phục người dùng. Do đó, Nothing Phone (3a) tiêu chuẩn chính là lựa chọn hợp lý và đáng mua hơn trong bộ đôi này.