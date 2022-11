NSND Công Lý xuất ngoại, được vợ khen tập viết thẳng hàng

Tin mới

Tấm lòng thiện nguyện của cô giáo miền rẻo cao (Baonghean.vn) - Gần 30 năm gắn bó với huyện rẻo cao Tương Dương (Nghệ An), cô Lê Thị Quang đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” nơi “vùng đất khó”. Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm nay, niềm vui của cô giáo vùng cao được nhân lên bội phần khi được tuyên dương giáo viên tiêu biểu toàn tỉnh.

Kế hoạch tập luyện chi tiết của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022; Quang Hải không đá giao hữu với Dortmund (Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 23/11 tới; Theo những thông tin mới nhất, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không về Việt Nam đá giao hữu với Borussia Dortmund mà sẽ sang Thuỵ Sỹ tập huấn. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Phá xe cứu thương, ép tài xế quay đầu Người nhà bệnh nhân phá xe cứu thương, dọa đánh tài xế, ép chở ra bệnh viện ở Nghệ An để thăm khám.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Đức (TP Vinh) (Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tối 17/11, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An đã về dự ngày hội Đại đoàn kết và tiếp xúc với cử tri tại xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức (TP Vinh).

Diễn Châu thu ngân sách đạt cao (Baonghean.vn) - Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 của huyện ước đạt 889,116 tỷ đồng.

Tản văn hay: Ngõ quê thương nhớ (Baonghean.vn) - Giống như nhiều tản văn khác, cảm hứng hoài niệm cũng tràn ngập tác phẩm này của Đinh Tiến Hải. Nỗi nhớ nhung, những hình ảnh vụn vặt, rời rạc lần lượt hiện về, nỗi buồn khi hình ảnh ngõ xưa đã phai nhòa, bị thay thế bởi hàng cột điện, bóng đèn cao áp, những ngôi nhà ống san sát mọc lên… Tất cả khiến cho tản văn bàng bạc một màu bâng khuâng lưu luyến.

Bật mí bản chất 'Công thức Sullivan' cho bài toán hòa bình Nga-Ukraine (Baonghean.vn) - Các động thái của ngoại giao quốc tế đang diễn ra theo một cách khá kỳ lạ. Tổng thống Joe Biden đang dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu nhằm cô lập Nga, trong khi các thành viên cấp cao trong chính quyền của ông lại đang tổ chức một số cuộc đàm phán kín với Moskva. Điều này không chỉ được truyền thông Mỹ, mà còn được các đại diện chính thức của Nhà Trắng khẳng định. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong một thời gian dài đã có các cuộc đàm phán bí mật với trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov và Thư ký hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/11 (Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 11... là những thông tin nổi bật ngày 17/11.

91 nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu ở Nghệ An được khen thưởng (Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vinh dự được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua; 91 nhà giáo đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 1982-2022 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 khảo sát tại các khu công nghiệp ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 đã đến khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Bắt đối tượng vận chuyển 160 kg pháo nổ trái phép (Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) vừa chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán 160 kg pháo nổ.

Trọng Hoàng chỉ ra những điểm cần khắc phục ở Sông Lam Nghệ An (Baonghean.vn) -Trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2022 trên sân Vinh, Trọng Hoàng đã có nhiều ý kiến đóng góp hết sức trách nhiệm, với mong muốn đội bóng xứ Nghệ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở V.League 2023.

Tạm quên khó khăn sau lũ, người dân bản Hòa Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết (Baonghean.vn) - Chiều 17/11, hoà chung không khí vui tươi của nhân dân cả nước đón chào 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam (18/11), tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự ngày hội Đại đoàn kết ở Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Ngày 17/11, ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban văn hóa giáo dục Quốc Hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đã có cuộc tiếp xúc cử tri và vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Men, xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn. Cùng dự có đại diện MTTQ tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.

Nghệ An tham dự Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành (Baonghean.vn)- Ngày 17/11, Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2022 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức, đã chính thức khai mạc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đánh giá vai trò tích cực của Ủy ban MTTQ tỉnh trong tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành một nét văn hoá mang ý nghĩa lớn.

Trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Quỳ Hợp (Baonghean.vn) - Ngày 17/11, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình thân nhân liệt sĩ ở các xã Nghĩa Xuân, Châu Lý và Châu Cường.

Nhiều phần quà trao cho dân bản Hoà Sơn bị thiệt hại do lũ trong Ngày hội Đại đoàn kết (Baonghean.vn) - Chiều 17/11, hoà chung không khí vui tươi của nhân dân cả nước kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam (18/11), tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Yên Thành (Baonghean.vn) - Chiều nay ngày 17/11, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đã về tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện Quỳ Hợp (Baonghean.vn) - Chiều ngày 17/11, các đồng chí Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và vui Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Choọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị xã Cửa Lò (Baonghean.vn) - Chiều ngày 17/11, tại Khu dân cư khối 6, phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò), Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con khối 6, phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò).

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Tân Kỳ (Baonghean.vn) - Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Nha Tra, xã Đồng Văn (Tân Kỳ).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (Baonghean.vn)- Chiều 17/11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính Sáng 17/11, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (TH&TKTC) phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn IEC tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF-2022) với chủ đề “Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 11 (Baonghean.vn)- Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

Đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống (Baonghean.vn) - Luật Biên phòng Việt Nam Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở pháp lý để xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nhằm từng bước đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) về vấn đề này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS Bộ Giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tên Nguyễn Trọng Hoàng dự AFF Cup 2022 (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park Hang-seo chốt xong danh sách tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng.

Số 13390 ngày 17-11-2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13390 ngày 17-11-2022