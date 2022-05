NSND Lan Hương 'Thương ngày nắng về' 'bắt cóc' ông xã sau khi nghỉ hưu

Hiện Huyền My vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân. Cô muốn thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới. Nhan sắc của Huyền My ngày càng hoàn thiện hơn so với thời điểm mới đăng quang (Ảnh: Vũ Toàn).