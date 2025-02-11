NSND Lê Hùng: Sự nghiệp và cuộc sống viên mãn ở tuổi 70 Từng giữ chức Giám đốc tại hai nhà hát danh tiếng và đối mặt nhiều lời đồn, NSND Lê Hùng ở tuổi ngoài 70 vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, tận hưởng hạnh phúc bên người vợ kém 32 tuổi.

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Lê Hùng là một trong những tên tuổi gạo cội của sân khấu Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với tài năng đạo diễn mà còn được biết đến qua vai trò lãnh đạo tại hai nhà hát lớn. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn duy trì ngọn lửa đam mê với nghề và có một cuộc sống cá nhân viên mãn.

Nam NSND từng là Giám đốc 2 nhà hát nổi tiếng, bị nói "5 đời vợ" nay hạnh phúc bên mỹ nhân kém 32 tuổi

Sự nghiệp gắn liền với hai nhà hát danh tiếng

Trong sự nghiệp của mình, NSND Lê Hùng đã để lại dấu ấn sâu đậm khi từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng, góp phần định hình phong cách nghệ thuật và đào tạo nhiều thế hệ diễn viên tài năng cho sân khấu nước nhà.

Bên cạnh đó, ông còn giữ vai trò lãnh đạo tại Nhà hát Kịch Việt Nam, khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong giới sân khấu. Với phong cách làm việc quyết liệt và sáng tạo, ông được đồng nghiệp và khán giả kính trọng, đôi khi được mệnh danh là "phù thủy sân khấu".

Cuộc sống viên mãn bên người vợ kém 32 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của NSND Lê Hùng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Ông từng đối mặt với những lời đồn đoán về cuộc sống cá nhân, trong đó có thông tin được nhắc đến trong dư luận về việc "5 đời vợ". Tuy nhiên, vượt qua những thăng trầm, hiện tại ông đang có một gia đình hạnh phúc và êm ấm.

Người bạn đời hiện tại của ông là nghệ sĩ Hoài Thu, kém ông 32 tuổi. Dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác, cả hai vẫn xây dựng một tổ ấm viên mãn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau trong công việc và cuộc sống, minh chứng cho tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật

Dù đã ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", NSND Lê Hùng vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Ông tiếp tục tham gia dàn dựng các vở kịch, truyền lửa đam mê cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Đối với ông, nghệ thuật không chỉ là sự nghiệp mà còn là lẽ sống, là nguồn năng lượng để tiếp tục cống hiến cho khán giả.

Với những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật sân khấu và một cuộc sống cá nhân đầy nghị lực, NSND Lê Hùng vẫn là một tượng đài được nhiều người trong giới nghệ thuật và khán giả ngưỡng mộ.