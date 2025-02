Xã hội NSND Phạm Phương Thảo: Tình yêu quê hương là điểm tựa cho mọi thành công Phạm Phương Thảo (SN 1982) là Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) trẻ nhất tại thời điểm được vinh danh. Cô cũng là ca sĩ được đánh giá có nhiều sáng tác thành công, giúp nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đạt những thành tích quan trọng trong các liên hoan chuyên nghiệp. Đầu năm mới, cô có những trải lòng về con đường nghệ thuật của mình.

Thành công và những nỗ lực

P.V: Xin chào Phương Thảo, được biết, bạn đang có rất nhiều dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025?

NSND Phạm Phương Thảo: Năm 2024 là năm vô cùng bận rộn với Phương Thảo. Tôi vừa phải hoàn thành nhiều dự án âm nhạc, vừa phải hoàn thành nhiều hạng mục trong dự án công trình nhà ở khá lớn của mình.

Bên cạnh đó, tôi còn là thành viên Ban Giám khảo Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, đây cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và được ghi nhận sau hơn 26 năm ca hát của mình. Quan trọng hơn trong Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp cụm 2 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương, một sáng tác của Phương Thảo được ca sĩ Thanh Hải - Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh trình bày đã đạt Huy chương Vàng. Đây cũng là vinh dự của người sáng tác nhạc, cũng là sự ghi nhận đáng kể trong lĩnh vực thứ 2 mà Thảo vô cùng chăm chút đó là sáng tác.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo. Ảnh: NVCC

Để nói về những công việc phải hoàn thành trong năm 2025 thì quả là rất gấp gáp. Với Thảo, ca hát vẫn chiếm thời lượng đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều dự án âm nhạc khác sẽ phải hoàn thành trong năm như ra mắt các MV, ra mắt các sáng tác mới… Về công việc ngoài chuyên môn Thảo phải hoàn thành dự án nhà ở có thể nói là khá đặc biệt, cầu mong mình có sức khỏe, có sự hậu thuẫn tốt của anh em, bạn bè, đồng nghiệp để lúc nào cũng có năng lượng dồi dào.

NSND Phạm Phương Thảo. Ảnh: NVCC





P.V: Để có những thành quả ngọt ngào như ngày hôm nay hẳn là Thảo đã có một quá trình nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ?

NSND Phạm Phương Thảo: Đúng vậy, đó là việc nỗ lực để có thể có chỗ đứng trong đời sống âm nhạc, là việc hoàn thành các mục tiêu do bản thân đặt ra, như có những Huy chương Vàng danh giá, đạt giải thưởng trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng giọng hát như Sao Mai truyền hình. Nhìn lại hành trình đó nếu nói không có sự may mắn thì không phải, bởi trong mỗi nấc thang của mình tôi đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của thầy, cô, gia đình, bạn bè để có thể có được những kết quả tốt nhất.

Tôi là đứa bé con nhà nghèo, ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, từ nhỏ đã có ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn. Không bao giờ tôi mơ tưởng tới con đường trải thảm và hoa hồng với những ánh đèn sân khấu rực rỡ, dù tôi rất yêu ca hát, đặc biệt là những giai điệu quê hương ngọt ngào. Thế nhưng, không hiểu mình có duyên kiếp với ca hát hay sao mà trong một lần đi tuyển sinh lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh đã bắt gặp giọng hát mộc của tôi và mời tôi vào đoàn. Dạo đó, tôi đi tuyển với tâm thế chỉ thi cho vui, chứ không nghĩ mình đỗ, dù khi tôi hát cho bạn bè, các cô, chú, anh, chị và gia đình mình nghe đều được mọi người cổ vũ, “có giọng hát ngọt như mía lùi, không đi văn công thì phí lắm”. Về đoàn với ước mơ giản dị sau này được đi biểu diễn khắp muôn nơi, được mang giọng hát của mình khoe với khắp thiên hạ chứ không nghĩ đến danh vọng. Thế mà, khi đoàn chỉ có 2 suất được đi học, thì tôi được 1.

Khi nghe Phương Thảo hát công chúng có cảm giác cô rút ruột, rút gan. Ảnh: NVCC

Khi ra Hà Nội học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật quân đội, tôi chỉ được hỗ trợ tiền đi học, phải tự trang trải tiền ăn và sinh hoạt phí khác. Nhà nghèo, lại đông con, bố mẹ làm nông nghiệp, để có một khoản tiền nhỏ cho tôi sinh hoạt hằng tháng, mẹ đã phải đi vay nợ rồi đợi mùa vụ trang trải dần. Bao nhiêu năm tôi đi học là bấy nhiêu năm mẹ nằm trong danh sách… nợ tiền ở địa phương. Nhưng mẹ không bao giờ than phiền, luôn một lòng động viên con cố gắng. Lúc đó tôi chỉ ước ao sau này mình khá lên tý để có tiền giúp đỡ gia đình bớt cảnh nghèo khó.

Khi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và cả sau này tôi may mắn được sự chỉ dạy của thầy An Thuyên. Chính thầy đã truyền cho tôi những động lực trên con đường làm nghề, cho tôi thấy được cái hay, cái đẹp của cuộc sống này bằng tâm thế của một người làm nghệ thuật, của một ca sĩ. Thầy cũng định hướng cho tôi những bước đi quan trọng trong nghề, và mỗi nấc thang đó tôi luôn có thầy dõi theo động viên, khích lệ. Có lẽ chính nhờ sự hậu thuẫn đó tôi đã thêm quyết tâm thêm nỗ lực để đạt được những thành công. Trong đó, phải kể đến những thành công đầu tiên như, Giải Ba - Giọng hát hay Hà Nội năm 1998, Giải Ba - Sao Mai , Tiếng hát truyền hình năm 2003. Chính nhờ sự thành công bước đầu này mà tôi được khán giả để ý, được nhiều bầu sô mời hát trong các sự kiện, từ đó thành công cũng bắt đầu gõ cửa, sự nghiệp có những nốt thăng hoa.

Nếu nói chỉ có sự hậu thuẫn mà không có những nỗ lực thì không đúng, tôi là đứa con gái có nghị lực, mỗi khi khó khăn không bao giờ chùn bước, không nghĩ đến thất bại, không cho phép mình buông tay. Tôi tiến lên với tâm thế mình đã làm được đến đây, không được dừng lại. Tôi làm không chỉ để cho tôi mà cho cả những người dõi theo tôi, cả những người đã tin tưởng và kỳ vọng vào tôi.

Sáng tác cũng là một hữu duyên

P.V: Được xem là một nghệ sĩ đa tài, nghệ sĩ Phạm Phương Thảo không chỉ có các thành tựu trong sự nghiệp trình diễn trên sân khấu, qua các tác phẩm trong các album đã phát hành rất được ưa thích như: Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Lời ru đất nước, Mơ quê, Chút tình em gửi, … tôi còn thấy có cả các tác phẩm tự sáng tác ấn tượng như: Chàng vinh quy, Gái Nghệ… và cả sự xuất hiện trong thơ ca như tập thơ "Đi hết xuân thì". Thảo có thể nói thêm về lĩnh vực sáng tác?

Gia đình chung vui ngày Phạm Phương Thảo được vinh danh NSND. Ảnh: cucnghethuatbieudien.gov.vn

NSND Phạm Phương Thảo: Năm 1998 đến năm 2002 tôi học xong cao đẳng, năm 2007 đến năm 2009 xong hệ đại học rồi đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Từ đó, ngoài việc trau dồi và nâng cấp giọng hát để đạt được nhiều thành công hơn tôi luôn ấp ủ cho mình việc được hát bằng những sáng tác của chính mình. Một tác phẩm được mình viết ra và hát thì cảm xúc sẽ cộng hưởng vô cùng, và chính mình cũng sẽ thể hiện được hay nhất những điều mình gửi gắm trong ca khúc. Từ đó những Gái Nghệ, Chàng vinh quy, Trai quê tôi, Có thương nhau thì về, Mười đóa sen thơm, Trăng sáng một mình, Mong manh em, Bay giữa dòng Lam được ra đời. Và nhiều ca khúc trong số này được tôi trình bày, được khán giả đón nhận nồng nhiệt, điển hình như Gái Nghệ khi tôi hát trong chương trình Con đường âm nhạc của Đài Truyền Việt Nam nhiều người đã cho rằng, đây là phần diễn bản sắc nhất của tôi. Điều này khiến tôi vui mừng vô cùng. Vui mừng vì chính sáng tác của mình đã cho tôi được chắp cánh, được thăng hoa và được người trong giới cũng như khán giả ghi nhận.

Sau thời điểm đó những ca khúc khác như Trai quê tôi, Chàng vinh quy, Bay giữa dòng Lam được nhiều ca sĩ thể hiện và đã đạt được những thành công đáng kể. Điển hình như "Chàng vinh quy" đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018. Trai quê tôi được tam ca Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An thể hiện thành công tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018; Bay giữa dòng Lam - Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc 2024 do ca sĩ Thanh Hải Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An thể hiện. Đó là niềm vui là sự tự hào không dễ gì có được của một nghệ sĩ biểu diễn.

Còn nói về lĩnh vực thơ ca thì như bạn biết đấy, tôi có chút năng khiếu thơ văn từ bé, lúc nào tôi cũng chiêm nghiệm cuộc sống bằng cách nhìn tích cực và đa chiều. Tuy vậy, sự nhạy cảm trước sự vật sự việc là điều khó tránh, lúc đó thơ ca lên tiếng và những bài thơ được xuất bản trong tập thơ "Đi hết xuân thì" là những cảm xúc rất thật, rất đàn bà của tôi, một cô gái dâng cho đời những giai điệu đẹp.

P.V: Danh hiệu cao quý với một nghệ sĩ trẻ tuổi không chỉ là sự ghi nhận của cơ quan quản lý, của công chúng mà còn là một vòng nguyệt quế danh giá tô điểm cho sự nghiệp của họ. Đó chính là điều khiến những người trẻ có định hướng tốt hơn, động lực phấn đấu dồi dào hơn để khẳng định sự xứng đáng với những gì đã được trao tặng. Đây có phải là những cảm nhận của bạn khi đón nhận tin vui là NSND trẻ tuổi nhất thời điểm được vinh danh?

NSND Phạm Phương Thảo: Năm 2016, khi đón nhận danh hiệu NSƯT, Phương Thảo cũng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất - mới ngoài 30 tuổi. Trước những danh hiệu cao quý, cảm xúc của tôi là xúc động và biết ơn. Dù mới ở độ tuổi rất trẻ và danh hiệu rất cao quý nhưng tôi không có cảm giác bị áp lực. Thực tế Thảo đã được khán giả ủng hộ, cơ quan, đồng nghiệp quan tâm, tạo điều kiện hoạt động đủ năm tháng rồi đi thi phấn đấu rèn luyện, giành được các giải thưởng, huy chương, trình lên Nhà nước theo quy chế. Thế hệ chúng tôi xem các thế hệ đi trước như NSND Thu Hiền, Thái Bảo, NSƯT Trung Đức như là tấm gương sáng để noi theo, cả sự nỗ lực, lẫn ý chí chiến đấu vì con đường mình đã chọn. Thế nên, việc đạt được danh hiệu cao quý này càng cho mình ý thức hơn về sứ mệnh, về mục tiêu trong cuộc đời.

Ngày tôi nhận được vòng nguyệt quế vinh quang là danh hiệu NSND, bố mẹ tôi đã ra chung vui cùng con gái. Từ sâu trong đáy mắt tôi đã cảm nhận rõ họ tự hào biết bao. Và họ cũng cảm nhận được rằng, tôi biết ơn và cảm tạ trời đất biết nhường nào khi bố mẹ vẫn khỏe mạnh, luôn đồng hành cùng con gái trên mọi chặng đường. Có được thành quả này nhờ công lớn của những người sinh thành, có sự động viên và công sức chăm bẵm của họ tôi mới có được hình hài trưởng thành như hôm nay.

P.V: Người ta hay nói quê hương là nơi khai sinh và nuôi dưỡng tâm hồn bao thi nhân, thi sĩ và nghệ sĩ. Tôi từng nghe bạn trả lời với báo chí rằng, quê hương chính là nguồn cảm hứng của bạn trong sáng tác cũng như trong nghệ thuật biểu diễn. Bạn có thể nói rõ hơn về điều này?

NSND Phạm Phương Thảo: Với tôi quê hương là hai tiếng thiêng liêng vô cùng. Quê hương là nơi mình có gia đình có cha, có mẹ, là nơi nuôi dưỡng tôi từ thuở lọt lòng, cho tôi những cảm nhận đầu tiên về cuộc đời. Chính những cảm thức đầu tiên về nơi khai sinh và nuôi lớn đã cho tôi có được hành trang giàu có về tâm hồn và thể chất như hôm nay. Vì vậy, khi trình diễn những bài hát, những giai điệu về quê hương luôn cho tôi sự tròn đầy trong cảm xúc, khiến tôi được đắm say nhất. Cũng từ đó, các sáng tác của tôi luôn có được những khí chất riêng. Vì thế, dù bài hát có chất liệu tuồng, xẩm, ca trù thì nó vẫn phảng phất thanh âm và khí chất người Nghệ. Nếu ai hỏi tôi bạn tự hào nhất về điều gì thì tôi luôn nói rằng, đó là gia đình và quê hương tôi.

P.V: Cảm ơn NSND Phạm Phương Thảo!