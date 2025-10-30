NSND Trịnh Kim Chi: Từ nữ doanh nhân tới mẹ nghèo mặt mộc Cùng lúc xuất hiện trong hai bộ phim, NSND Trịnh Kim Chi thể hiện sự biến hóa từ nữ doanh nhân quyền lực đến người mẹ nghèo khổ, chấp nhận không trang điểm.

Sự trở lại ấn tượng với hai vai diễn đối lập

Đầu tháng 11 năm 2025, NSND Trịnh Kim Chi gây ấn tượng mạnh với khán giả khi đồng loạt đảm nhận hai vai diễn có số phận hoàn toàn trái ngược trong hai bộ phim truyền hình: "Mật ngọt tựa khói sương" và "Trà ma nữ". Sự biến hóa đa dạng này một lần nữa khẳng định tài năng và sự cống hiến của nữ nghệ sĩ cho nghệ thuật.

Hóa thân thành người mẹ khắc khổ với mặt mộc

Trong "Mật ngọt tựa khói sương", Trịnh Kim Chi vào vai bà Tám Luông, một phụ nữ góa bụa, tần tảo mưu sinh bằng nghề bán chuối rán để nuôi con trai. Để lột tả chân thực nhất sự vất vả và lam lũ của nhân vật, nữ nghệ sĩ đã đưa ra một quyết định táo bạo: để mặt mộc hoàn toàn trong suốt quá trình quay phim.

NSND Trịnh Kim Chi trong phim "Mật ngọt tựa khói sương". Ảnh: NVCC

Đạo diễn Hoàng Mập bày tỏ sự trân trọng đối với quyết định này: "Dù đã làm nghề nhiều năm, tôi vẫn ngạc nhiên khi một diễn viên tên tuổi quyết định không sử dụng lớp trang điểm nào. Với kinh nghiệm từ thập niên 90, chị luôn hoàn tất các cảnh quay nhanh nhất".

Cuộc đời bà Tám Luông càng thêm bi kịch khi người chồng thứ hai thường xuyên say xỉn, bạo hành. Đỉnh điểm của nỗi đau là khi con trai bà mất tích, trở thành nạn nhân của một đường dây buôn người xuyên biên giới, phản ánh một vấn đề xã hội nhức nhối.

Trở thành nữ doanh nhân quyền lực, sắc sảo

Trái ngược hoàn toàn, vai bà Bảy Trà trong phim "Trà ma nữ" là một hình ảnh hoàn toàn khác của Trịnh Kim Chi. Bà là một nữ doanh nhân thành đạt, độc thân, giàu có và nắm trong tay cả một đế chế trà lớn nhất vùng.

NSND Trịnh Kim Chi trong phim "Trà ma nữ". Ảnh: NVCC

Với vẻ ngoài quý phái và tính cách mạnh mẽ, tham vọng, bà Bảy Trà không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản tình yêu của con gái Cẩm Loan (Phương Ngân) với chàng trai nghèo Hoài Tâm (Lê Trung Hiếu). Bà quyết tâm sắp đặt cho con gái một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối với ông Bùi Nguyên Thủy giàu có.

Thông tin lịch phát sóng

Bộ phim "Mật ngọt tựa khói sương" được phát sóng hàng ngày trên YouTube SCTV từ ngày 2/11. Trong khi đó, "Trà ma nữ" được chiếu trên kênh SCTV14 mỗi ngày, bắt đầu từ 3/11.