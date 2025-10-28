NSND Xuân Bắc: Xử lý nghiêm nghệ sĩ đi ngược thuần phong mỹ tục Trước những ca khúc có nội dung lệch chuẩn lan truyền trên mạng, Cục trưởng Xuân Bắc và Cục trưởng Lê Quang Tự Do khẳng định sẽ phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phối hợp siết chặt quản lý nội dung nghệ thuật trên không gian mạng

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) đã có buổi làm việc nhằm chấn chỉnh tình trạng các sản phẩm âm nhạc có nội dung phản cảm, lệch chuẩn văn hóa xuất hiện trên không gian mạng thời gian qua.

Cuộc họp có sự tham gia của NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, và ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Hai bên đã thống nhất quan điểm cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc, lập lại trật tự để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là bảo vệ giới trẻ khỏi những ảnh hưởng tiêu cực.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tại cuộc họp.

Phân tích cụ thể về ca khúc gây tranh cãi

Ông Lê Quang Tự Do cho biết, vụ việc liên quan đến bài hát của ca sĩ Jack với ca từ phản cảm là một ví dụ điển hình. Theo ông, dù phía ca sĩ đã có giải trình, nhưng nội dung này "mang tính chống chế, thiếu thuyết phục".

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiểm tra kỹ lưỡng và nhận thấy nhiều câu từ trong bài hát có dấu hiệu vi phạm. Ông Tự Do dẫn chứng: "Ví dụ như câu 'Lào gì cũng tôn' - qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ thực sự vẫn là hát câu đó chứ không phải như giải thích".

Ông cũng bác bỏ lý do "ngẫu hứng trình diễn" khi phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp, cho thấy đã có sự tập luyện từ trước. Ông nhấn mạnh rằng các cơ quan quản lý phải dựa trên thẩm định thực tế và phản hồi dư luận, thay vì chỉ dựa vào lời giải trình của nghệ sĩ.

NSND Xuân Bắc: Nghệ thuật phải chọn lọc, lan tỏa giá trị nhân văn

Về phía Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Xuân Bắc khẳng định quan điểm nghệ thuật phải phục vụ cuộc sống nhưng phải là một "cuộc sống được chọn lọc". Một tác phẩm nghệ thuật chân chính phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục và truyền tải các giá trị nhân văn.

"Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc", NSND Xuân Bắc nhấn mạnh. Ông cũng cho biết Cục đang trong quá trình rà soát, tham mưu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 144 để tăng tính răn đe và hiệu quả quản lý.

Định hướng chấn chỉnh hoạt động biểu diễn

Cả hai Cục trưởng đều đánh giá cao sự phối hợp liên ngành và cho rằng đây là yếu tố then chốt để quản lý hiệu quả. Ông Lê Quang Tự Do cũng bày tỏ sự ủng hộ với công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM về việc đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sản phẩm, hành vi lệch chuẩn tham gia các sự kiện của thành phố.

Mục tiêu chung của các cơ quan quản lý là xây dựng một hành lang pháp lý vững chắc, vừa khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, vừa đảm bảo môi trường văn hóa, giải trí phát triển bền vững, đúng định hướng, góp phần vào sự nghiệp chấn hưng và phát triển văn hóa quốc gia.