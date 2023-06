NSƯT Hoàng Hải cực khổ khi diễn kéo xe hàng trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nam diễn viên "Cuộc đời vẫn đẹp sao" phải bốc dỡ, kéo xe hàng như cửu vạn thật dẫn đến nhiều lúc bị bong gân.

Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, NSƯT Hoàng Hải vào vai Lưu, cửu vạn ở chợ hoa quả đầu mối Long Biên. Để lên hình chân thật, đạo diễn yêu cầu các diễn viên phải bốc dỡ hàng và kéo xe hàng thật chứ không phải là những chiếc thùng rỗng.

Ở tuổi 55 và đã lên chức ông, NSƯT Hoàng Hải phải hy sinh nhiều cho vai Lưu ở cả ngoại hình lẫn sức khỏe. Anh phải tập kéo những xe hàng nặng khiến mồ hôi chảy ngấm ngược vào trong. Chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối mới đây, nam diễn viên kể qua mấy chục tập Cuộc đời vẫn đẹp sao, anh phải kéo xe tới cả nghìn lần, có cảnh phải quay đi quay lại cả chục lần.

Chỉ lẫn một tiếng ồn bên ngoài là cả đoàn phim phải quay lại. "Trên phim thấy cảnh khuân vác hàng đơn giản nhưng thực ra tôi phải làm cả chục lần, mồ hôi chảy vào mắt, vào mũi cay xè. Thật sự vất vả", anh nói.

Có hôm Hoàng Hải diễn cảnh kéo xe hàng lên dốc chân bị bong gân khiến chân sưng tấy rất đau nhưng ngày hôm sau anh vẫn phải gồng mình lên hết sức để hoàn thành cảnh quay.

Với vai Lưu, NSƯT Hoàng Hải phải thể hiện chân thật nhất cuộc sống của một người lao động, nên mọi khó khăn trở ngại và xui xẻo đến với Lưu, nam diễn viên phải làm thật nhất có thể. "Vai này vất vả từ ngoại hình đến nội tâm và tất cả mình đều phải vượt qua", anh nói.

Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, NSƯT Hoàng Hải cũng có nhiều cảnh say rất đạt. Trước thắc mắc của khán giả rằng anh có uống rượu thật khi quay không, nam diễn viên đã có lời giải đáp.

"Ngay khi quay xong cảnh say tôi phải diễn cảnh rất tình nên không thể uống rượu để diễn cho thật. Với cảnh say tôi phải diễn ngật ngưỡng, ề à như thế nào cho thật dù mình đang tỉnh táo nên cảm giác rất mệt. Những cảnh đó căng thẳng, tôi phải tập trung cao độ vì mình diễn say nhưng khán giả phải nghe rõ lời và cảm được nhân vật", Hoàng Hải chia sẻ.

Khi được hỏi về cái kết với nhân vật Luyến, NSƯT Hoàng Hải nói Lưu đã yêu cô từ lâu. Tuy nhiên vì là người có tuổi, lại gà trống nuôi con nên cách Lưu thể hiện tình cảm với Luyến cũng khác, bỗ bã, cục mịch nhưng cũng hóm hỉnh, đáng yêu. Hoàng Hải hé lộ tình huống sau này khi Luyến tỏ tình với Lưu, anh lại quay sang hờn dỗi cô.

Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao còn có một tuyến nhân vật khác là Lưu và con trai. Dù nghèo nhưng Lưu lại có cậu con trai học giỏi, ngoan ngoãn khiến anh tự hào. Lưu làm tất cả để con có cuộc sống khác với mình. Nhiều phân cảnh của Lưu và con trai khiến khán giả xúc động, nhất là khi Lưu đau đớn khi phát hiện lỗi lầm của con. Nam diễn viên chia sẻ nhiều cảnh phim quá xúc động khiến anh diễn xong phải mất một lúc mới thoát vai được.

Cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ kéo dài tới tập 45 và dự kiến kết thúc phát sóng vào 12/7.