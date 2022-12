NSƯT Vũ Tiến Lâm và câu chuyện Người chiến sỹ ấy

(Baonghean.vn) - "Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An là lá cờ đầu của ngành Y tế tỉnh trong phát triển chuyên môn kỹ thuật, quản lý chất lượng và ứng dụng CNTT, cải cách hành chính"; đó là đánh giá của PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tại buổi làm việc với Bệnh viện, chiều 22/12.

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc các vị linh mục, các vị chức sắc cùng toàn thể giáo dân mùa Giáng sinh an lành và mong muốn bằng những việc làm cụ thể, có thêm những đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với UBND thị xã Cửa Lò theo chương trình giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và y tế dự phòng, y tế cơ sở.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ 2 đối tượng Xeo Văn Khôi (SN 1985) và La Khăm Hùng (SN 1970), đều trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/12, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đến tặng hoa, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh 2022 và chuẩn bị đón năm mới 2023.