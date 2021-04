Nữ ca sĩ 'chặt' vàng bằng dao, đeo cả xâu vàng khi đi hát là ai?

Mới đây trong hậu trường chương trình Hãy nghe tôi hát 2021, khi đi làm giám khảo cùng nhau, MC - nhà báo Minh Đức đã vô tình tiết lộ một câu chuyện bất ngờ về "Nữ hoàng Rock" Ngọc Ánh. Cụ thể, nam giám khảo cho hay, từng có thời điểm nữ ca sĩ đình đám này “dùng dao chặt vàng” khi đi mua vàng.

Để làm rõ vấn đề này, nữ giám khảo thanh minh không phải bản thân dùng dao chặt vàng mà đó là khi cô đi lưu diễn ở miền Bắc, ghé vào tiệm vàng tại Hải Phòng để mua vàng từ tiền cát-xê. Mà khi ấy, họ không bán theo chỉ mà sẽ chặt vàng ra từ một khối lớn, chặt được bao nhiêu sẽ đem cân và tính tiền. Dù lúc đó Ngọc Ánh chỉ có dự định mua 3 chỉ vàng nhưng cuối cùng lại thành ra mua gấp đôi con số ấy.

"Nữ hoàng Rock" còn cho biết thêm về bí kíp giữ vàng khi đi hát của mình, đó là cô sẽ xâu vàng thành chuỗi và gắn kim băng đeo phía trong thắt lưng. Đây là lý do khán giả thời ấy ít thấy cô mặc áo đầm mà lại quen thuộc với hình ảnh Ngọc Ánh máu lửa trên sân khấu với phong cách quần jean, giày bốt, hóa ra là để giữ chắc vàng trong người.

Ngọc Ánh là giọng ca đình đám từng làm "khuynh đảo" các sân khấu âm nhạc Việt Nam qua hơn 30 năm ca hát. Với độ hút vô cùng lớn, giá cát-xê của Ngọc Ánh ở thời kỳ hoàng kim từng được quy đổi ra bằng vàng sau một show diễn, có khi lên đến 6 cây vàng/đêm.

Tên tuổi Ngọc Ánh nổi như cồn nên lịch diễn dày đặc từ Nam chí Bắc, với những ca khúc nổi đình nổi đám thời bấy giờ: Hạ trắng, Trị An âm vang mùa Xuân, Hoàng hôn trên đại dương, Mùa Xuân từ những giếng dầu, Hãy đàn lên, Ngọn lửa Cao nguyên, Beat it, More than I can say...

Trước khi ra nước ngoài định cư, chỉ trong 10 năm ca hát vào những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, cô giành cho mình hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ. Trong đó, phải kể đến những giải thưởng cô mang về nhờ số lượng khổng lồ băng cát-xét của album Không dám đâu được bán ra.

Khi ra hải ngoại, Ngọc Ánh tiếp tục tạo được dấu ấn riêng. Cũng vì sức hút không hề nhỏ của Ngọc Ánh mà các khán giả ưu ái gọi cô bằng nhiều danh xưng như “Nữ hoàng Rock”, “Nữ hoàng cát-xê”, “Nữ hoàng cát-sét”...

Nhiều người đồn cô tiền nhiều đến mức không có chỗ chứa. Trong một dịp trước đây, Ngọc Ánh từng thanh minh không đến mức độ như vậy, nhưng cô cũng cho biết mỗi khi đi hát về lúc 2, 3 giờ sáng, cầm mười mấy bao thư, nữ ca sĩ không có thời gian để đếm tiền nên lấy dây chun cột lại rồi bỏ vào tủ. Có khi tiền nhiều quá mang theo bất tiện, cô mua nhẫn vàng rồi xỏ thành từng xâu, cột trong lưng quần.

Cơ duyên đến với chồng

Trong chương trình lần này, khi nghe tiết mục dự thi Mùa xuân bên cửa sổ được phổ nhạc bởi cố nhạc sĩ Xuân Hồng - bố chồng của Ngọc Ánh, rất nhiều kỷ niệm chợt ùa về trong cô. Nữ ca sĩ trải lòng rằng cô hát bài này năm 86, thời điểm ấy Ngọc Ánh đang là ca sĩ trẻ. Nhờ có cơ hội được hát nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Xuân Hồng mà quan hệ giữa 2 người vô cùng tốt đẹp và khăng khít.

Sau khi ông mất được một năm, Ngọc Ánh mới lần đầu tiên gặp con trai của cố nhạc sĩ - người sau này là chồng của cô vào năm 1996, đúng 10 năm sau khi hát Mùa xuân bên cửa sổ.

Về phần chồng của Ngọc Ánh khi đó đang ở nước ngoài, trong lúc xem hình ảnh từ đám tang bố mình, anh đặc biệt ấn tượng với một cô gái lạ mặt đã khóc nức nở trong suốt video ấy. Từ ấn tượng chuyển sang tò mò, anh mới dò hỏi và biết được cô gái kia là ca sĩ Ngọc Ánh. “Trời xui đất khiến” mà hai người đụng mặt nhau tại chương trình âm nhạc ở Việt Nam sau một năm. Từ đó, Ngọc Ánh và chồng có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiến đến hôn nhân.

Ca sĩ Ngọc Ánh cũng chia sẻ thêm chi tiết thú vị là phải 2 ngày trước khi visa hết hạn cô mới quyết định theo chồng sang Mỹ. Thành thực mà nói cô không nỡ đi vì tiếc vàng, tiếc đỉnh cao đi hát lúc bấy giờ của mình nên mới chờ “nước đến chân mới nhảy”.

Như thông tin trước đây được “Nữ hoàng nhạc Rock” trả lời báo chí, cô từng nói: “Mình đã nhận tiền đặt cọc của các bầu show từ trước nên phải giữ uy tín mà hoàn thành hết các show diễn theo kế hoạch”.

Có thể nói, dù cố nhạc sĩ Xuân Hồng không phải là người đứng ra kết duyên cho cô và con trai ông. Nhưng phải khẳng định đây là một cơ duyên và đồng thời mọi diễn biến được xâu chuỗi và khớp với nhau thì mới tạo nên được mối thâm tình này của Ngọc Ánh.