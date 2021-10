Nữ cán bộ công đoàn khởi nghiệp từ dự án du lịch cộng đồng

Cô giáo tận tụy



Sinh ra và lớn lên tại xã Tiên Kỳ - một xã vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn của huyện Tân Kỳ, cô Vi Thị Thúy luôn chạnh lòng mỗi khi bắt gặp hình ảnh những em nhỏ dân tộc thiểu số đến trường với chân đất, bụng đói, quần áo nhem nhuốc. Những hình ảnh đó thôi thúc Thúy chọn đi theo con đường giáo dục. Và cũng vì vậy, năm 2007, sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm Mầm non Trường Đại học Vinh, cô giáo trẻ Vi Thị Thúy làm đơn đăng ký dạy tình nguyện tại Trường Mầm non Tiên Kỳ.

Cô Vi Thị Thúy đang hướng dẫn các con cách treo khăn mặt. Ảnh: P.V

Với khát khao cống hiến và chuyên môn vững vàng của mình, cô Vi Thị Thúy được chính thức vào biên chế năm 2015. Với cô Thúy, hạnh phúc mỗi ngày là được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con, được dạy các con về bản sắc văn hóa dân tộc cũng như tiếng phổ thông, được thực hiện những ý tưởng giáo dục mà mình tâm đắc... Nhiều năm liền, cô Thúy đạt các danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện, cấp tỉnh.

Trên cương vị Phó Hiệu trưởng, ngay từ đầu năm học, cô đã cùng Ban Giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động các phong trào thi đua học tập, phấn đấu, rèn luyện trong tập thể cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Chia sẻ bí quyết để những chương trình, sự kiện của Trường Mầm non Tiên Kỳ luôn thành công và được đánh giá cao, cô Thúy cho biết: “Để khắc phục hạn chế về vị trí địa lý, chúng tôi phát huy tối đa sức mạnh của công nghệ trong việc cập nhật, sáng tạo phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng chuyển tải những nội dung liên quan đến chủ đề bảo tồn văn hóa cộng đồng cho học sinh qua những gì gần gũi, thân thuộc nhất. Ngoài ra, những người đứng đầu cũng cần có sự quan tâm, sâu sát để giao việc đúng người và kịp thời hỗ trợ các cô”.

Trường Mầm non Tiên Kỳ tạo môi trường cho học sinh trải nghiệm tái hiện nét đẹp của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: P.V

Trên cương vị là Chủ tịch Công đoàn, cô Thúy luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống các giáo viên, nhân viên trong trường, sẵn sàng giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào mà công đoàn cấp trên phát động.

Chị Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Kỳ đánh giá cao vai trò của cô Vi Thị Thúy trong tập hợp, vận động đoàn viên tham gia xây dựng các phong trào của nhà trường cũng như của địa phương, đưa Trường Mầm non Tiên Kỳ ngày càng vững mạnh và đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người. Chị Mai chia sẻ thêm: “Mới đây, tập thể Công đoàn Trường Mầm non Tiên Kỳ đạt giải cao trong cuộc thi ảnh “Công đoàn - Tổ ấm tôi yêu” do LĐLĐ huyện phát động. Sự đầu tư nghiêm túc và tác phong làm việc chuyên nghiệp của những người đứng đầu đơn vị này rất đáng để noi theo”.

Cô Vi Thị Thúy (mặc đồ dân tộc Thái) nhận Giấy khen biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh: P.V

Cá nhân cô Vi Thị Thúy đã đạt nhiều danh hiệu như: 3 năm liên tiếp là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 4 lần nhận Giấy khen của LĐLĐ huyện, điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh năm học 2020-2021, đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh với đề tài “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong trường mầm non”...

Làm kinh tế từ bản sắc quê hương

Bên cạnh vai trò là một giáo viên, một đại biểu HĐND cấp huyện, cô Vi Thị Thúy còn được biết đến là người quyết tâm thực hiện dự án khởi nghiệp phát triển du lịch cộng đồng gắn với home stay tại Tiên Kỳ. “Năm 2020, khi dịch Covid-19 khiến công việc ở trường bị gián đoạn, thay vì ngồi im và than phiền, tôi dành thời gian để hiện thực hóa giấc mơ biến Tiên Kỳ thành điểm du lịch trải nghiệm đầy hấp dẫn đối với du khách”, cô Thúy thổ lộ.

Đã nhiều lần cô Vi Thị Thúy tham gia các chương trình truyền hình hướng dẫn cách nấu những món ăn của bà con dân tộc. Ảnh: P.V

Không khó để nhận ra nhiệt huyết của cô Thúy đối với dự án start-up kỳ công này. Bằng tất cả niềm tự hào và am hiểu sâu sắc, cô Thúy có thể nói liên tục nhiều giờ đồng hồ về tiềm năng du lịch cộng đồng của quê hương Tiên Kỳ. Đó là những giá trị văn hóa xen lẫn giá trị tâm linh, là những giai thoại truyền lại từ muôn đời đến chứng tích lịch sử thời Lê Lợi, là những làng nghề độc đáo đến những món ăn truyền thống không đâu có được, là vị trí địa lý vô cùng thuận lợi đến những con đường phù hợp để dạo chơi, tản bộ... Là một “tay ngang” trong mảng du lịch và kinh tế, cô Thúy đã phải nhờ người tư vấn, tìm đọc văn bản hướng dẫn, tham gia các hội thảo khoa học, khảo sát các di tích... để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. Không dừng lại ở đó, cô còn học thêm những kỹ năng cần thiết để làm du lịch cộng đồng như thuyết minh, sơ cứu, nấu ăn, xử lý tình huống...

Từ sự quyết tâm, nhiệt huyết của cô Thúy, nhiều gia đình khác trong bản văn hóa Thái Minh đã mạnh dạn đăng ký cùng tham gia mô hình homestay. Dưới sự hướng dẫn, điều phối của cô Thúy, du lịch cộng đồng bản Thái Minh, xã Tiên Kỳ ngày càng được nhiều người biết đến, quy trình phục vụ của bà con ngày càng chuyên nghiệp.

Cô Thúy cùng đồng nghiệp tham gia nấu bữa cơm cho các công dân tại khu cách ly. Ảnh: P.V

Khi được hỏi cùng lúc tham gia nhiều vai trò như vậy chị có mệt không, liệu dự án khởi nghiệp này có ảnh hưởng đến công việc chuyên môn ở trường không, chị Thúy cười: “Cũng có lúc cảm thấy mệt chứ, nhưng niềm vui và ý nghĩa mà công việc khiến tôi như được tiếp thêm năng lượng. Để cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò thì cần rèn luyện kỹ năng phân chia thời gian và sắp xếp công việc thật hợp lý. Tuy nhiên, vì du khách thường chỉ đi vào cuối tuần và ngày lễ nên không khó để sắp xếp thời gian”.

Có thể nói, trong cuộc sống cũng như trong công việc, ở bất kỳ lĩnh vực nào cô cũng luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều đó đã để lại sự cảm phục, yêu mến của toàn thể giáo viên, nhân viên trong Trường Mầm non Tiên Kỳ và của các bậc phụ huynh.