Nữ công nhân môi trường bị sát hại bằng gạch lát vỉa hè

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

16h ngày 4/4, chị Hà chạy xe máy rời nhà ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm đến phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy bắt đầu ca làm việc như thường lệ. Chị là 1 trong 28 công nhân thuộc tổ thu gom Dịch Vọng làm ca đêm của Công ty Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.Bà Hoàng Thị Bình, 55 tuổi, Tổ trưởng thu gom rác Dịch Vọng ca đêm cho biết, sau điểm danh báo ca, chị Hà cầm kẻng đi dọc năm ngõ trên phố Trần Quý Kiên và một ngõ ở phố Trần Đăng Ninh để báo các gia đình ra đổ rác. Theo phân công, mỗi ngày chị phải gom rác và thu dọn sạch 6 con ngõ này.

21h, trời đổ mưa lớn như trút nước, gió thổi mạnh. Chị Hà cùng đồng nghiệp giục nhau đẩy cố các xe rác cuối ra điểm tập kết để cẩu lên ôtô. Họ phần lớn là phụ nữ trung niên, thu nhập chính bằng nghề thu gom rác nhiều năm nay.

Đối tượng bị bắt giữ.

Thấy chị bị Toàn tấn công ở trước tòa nhà Discovery Complex ở quận Cầu Giấy và bất tỉnh, một người lái xe ôm lớn tiếng hô hoán "giết người rồi, cứu với". Đang làm việc ở gần đó, bà Bình biết chuyện và khi đến đã thấy chị Hà gục trên vũng máu.Chị Hà làm công nhân vệ sinh môi trường hơn 10 năm nay nhưng ở nhiều công ty. Hơn hai năm trước, chị chuyển về Công ty Vĩnh Yên và được phân công về tổ làm đêm của bà Bình.

Công việc của chị Hà kéo dài từ 10 đến 14 tiếng tùy theo khối lượng rác. Thu gom rác ở các ngõ kết thúc lúc 21h, chị tiếp tục quét đường, nhặt rác vương vãi từ số 300 đến 420 phố Cầu Giấy. Thông thường mỗi ca làm việc, chị phải đẩy từ 5 đến 7 xe rác nặng hơn một tạ từ ngõ ra điểm tập kết cách đó chừng 500 mét để chuyển lên ôtô chuyên dụng.



Bà Bình cho hay, chị Hà chỉ cao khoảng một mét rưỡi, nặng gần 40 kg nhưng lúc nào cũng cần mẫn, đi làm bất kể ngày mưa, nắng hay rét đậm. Mỗi ca làm việc chị được nhận 200.000 đồng và cuối năm thường sẽ được thưởng thêm 1 tháng lương.Gần đây, chị dẫn theo cháu gái 20 tuổi để dạy việc. "Dù đây là công việc vất vả nhưng Hà chưa một lần than vãn hay tỏ ý chán nản", người tổ trưởng nói.Trưa 5/4, đám tang được tổ chức tại nhà tang lễ phường Đức Diễn. Dòng người mặc áo đen, mang theo vòng hoa trắng xếp thành hàng dài vào viếng nữ công nhân gom rác đoản mệnh.Một người thân cho hay, chị chưa lập gia đình và sống một mình tại căn nhà nhỏ cạnh bố mẹ đẻ. Vài năm trước, cháu gái (con của chị gái) về ở cùng chị Hà do bố mẹ bị tai nạn. Chị thường làm ca đêm để ban ngày chăm sóc bố mẹ già hơn 80 tuổi.Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết Toàn đang bị tạm giữ. Nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần, lúc gây án có "biểu hiện không bình thường về tâm lý".