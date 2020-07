Nữ công nhân tử vong vì bị xe lu cán ở Nghệ An

Vào lúc 18 giờ ngày 6/7, trước cổng trường mầm non xã Giang Sơn Tây huyện Đô Lương (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, bà Nguyễn Thị Văn (SN 1964), trú tại xóm Mỹ Hòa xã Giang Sơn Đông đi xe máy trên tuyến đường Lam Giang đang được thi công nâng cấp, đến địa điểm trên thì xe máy bị ngã phía sau trục xe lu. Thật không may xe lu đang đi lùi đã cán vào đầu bà Văn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NP Được biết, bà Văn đang làm công nhân trên tuyến đường này, trên đường trở về nhà thì bị xe lu cán tử vong.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.