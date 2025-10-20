Thứ Hai, 20/10/2025
Pháp luật

Nữ hiệu trưởng rụng rời khi bé gái lớp 5 thương tích khắp người, nghi bị bố dượng đánh

Thiện Lương 20/10/2025 06:49

Nữ hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm (Hà Tĩnh) cho biết, thời điểm đưa bé gái nghi bị bạo hành đến bệnh viện, bé không thể tự đi được, trên đầu có vết thương đang chảy máu.

Tối 19/10, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng cùng ngày, bà cùng với một số người đã đưa em H.T.H.L, nữ sinh lớp 5B nghi bị bố dượng bạo hành đến bệnh viện thăm khám.

Theo bà Hồng, khoảng 8h sáng 19/10, khi bà đang ở trường thì nhận được thông tin em L. bị thương do bố dượng bạo hành, đang nằm điều trị tại trạm y tế địa phương. Tiếp nhận sự việc, nữ hiệu trưởng đã đến trạm y tế để thăm nữ sinh L.

"Khi tôi đến trạm y tế thì cháu L. bị thương ở đầu, cháu không nói được nhiều và mệt. Hỏi cháu thì bé nói là bị bố dượng đánh. Do trạm y tế không thể chụp chiếu kỹ càng được nên tôi hoảng sợ, vội vàng đưa cháu đi bệnh viện thăm khám", bà Hồng nói.

a aa Bạo hành.webp
Nữ sinh bị bạo hành với nhiều vết thương ở đầu và cơ thể. Ảnh: CTV

Các giáo viên sau đó phối hợp với chính quyền địa phương đưa nữ sinh đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị. Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu 5-6 mũi.

Khi đưa cháu đến bệnh viện, cháu L. không tự đi được, phải nhờ cán bộ công an bồng cháu ra xe vì ngoài vết thương trên đầu thì chân cháu cũng bị sưng vù.

Trò chuyện với cô giáo, nữ sinh L. cho biết, tối hôm qua cháu bị người bố dượng là Nguyễn Văn Nam đánh, nhưng do bố đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được.

"Sáng nay, cháu L. mở cửa sổ, gọi nhờ hàng xóm, sau đó hàng xóm và thôn trưởng đưa cháu L. đến trạm y tế xã", nữ hiệu trưởng kể.

Cô Hồng cho hay, tháng 5/2024, cháu L. cũng từng bị người đàn ông này đánh và nhà trường đã báo chính quyền. Sau đó cơ quan Công an đã làm việc với bố mẹ cháu L.

"Năm ngoái khi cháu L. bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan Công an, bố mẹ cũng đã ký cam kết không tái phạm. Bà nội cháu L. kể lại tối 18/10, bố dượng của L. có uống rượu và đã đánh đập cháu. Người bố cho rằng cháu L. nói dối nên đã đánh cháu L", cô Hồng cho biết thêm.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (trú Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp tục sinh được hai người con chung.

"Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại của cháu L. bị bệnh nặng", nữ hiệu trưởng cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương. Theo tìm hiểu của PV, bé gái nói trên là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm).

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo cơ quan Công an vào cuộc. Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, bé L. sống cùng với người mẹ ruột và cha dượng tên Nam. Hiện nay, bé gái đang được điều trị ở bệnh viện.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hieu-truong-dau-xot-khi-be-gai-lop-5-thuong-tich-khap-nguoi-nghi-bo-duong-danh-2454325.html
Bài liên quan

