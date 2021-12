'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My tiết lộ hôn nhân 27 năm với chồng doanh nhân

Diễm My và ông xã doanh nhân Hà Tôn Đức khoe hạnh phúc rạng ngời.

Trong ngày đặc biệt của mình, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My diện đầm đen phong cách cổ điển của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Trong không khí mát mẻ của Sài Gòn cuối năm, diễn viên Diễm My và ông xã dạo quanh một số con đường ở trung tâm, thưởng trà ở một khách sạn 5 sao quen thuộc. Doanh nhân Hà Tôn Đức không ngại trao cho vợ những cử chỉ thân mật. Hai năm nay, vì dịch nên cô và ông xã không có dịp đi du lịch xa. Tuy nhiên, sao phim Mẹ chồng cho biết chỉ cần được ở cạnh người yêu thương thì nơi đâu cũng cảm thấy vui, hạnh phúc.

Diễm My tâm sự: “Đôi lúc nhìn lại tôi cũng giật mình vì thời gian trôi nhanh quá. Nhưng có ai trong chúng ta níu kéo được thời gian. Tôi biết ơn vì ngày Diễm My đôi mươi hay đã bước qua nửa con dốc cuộc đời vẫn luôn được mọi người yêu thương, trân trọng. Đó cũng là món quà tinh thần quý giá nhất dành cho tôi. Có lẽ, cũng nhờ sống trong niềm hạnh phúc đó, lúc nào tôi cũng thấy tràn đầy năng lượng, tươi trẻ”.

Diễm My hạnh phúc mừng tuổi mới bên cạnh ông xã doanh nhân. Trải qua gần 30 năm bên nhau, cả hai vẫn giữ những thói quen lãng mạn như uống trà, tâm tình, nghe nhạc và nói những lời tình cảm.

Năm 2021 này đánh dấu 27 năm bền chặt cuộc hôn nhân của Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức.

Đến nay, vợ chồng diễn viên Diễm My đã có cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Họ có hai cô con gái xinh đẹp là Thùy My và Quế My hiện ở Mỹ.

Chia sẻ về ông xã, Diễm My luôn dành những lời yêu thương, trân trọng: “Anh Đức ngày trẻ hay bây giờ vẫn thế, luôn chu đáo, kiên nhẫn và hết lòng vì tôi. Tôi hay đùa với bạn bè rằng đây là món quà quý mà ông trời ban tặng, bên cạnh sinh mạng, hình hài mà cha mẹ đã cho. Chúng tôi đã bước cùng nhau một chặng đường rất dài và đều biết chẳng có một hạnh phúc nào bình lặng cả. Để sát cánh cùng nhau một thời gian dài như thế đòi hỏi không chỉ tình thương, sự hy sinh, chịu đựng mà cả lòng vị tha. Chúng tôi trao cho nhau và cùng dạy nhau những điều đó trong cuộc hôn nhân này".

Nữ diễn viên phối cùng vòng cổ ngọc trai của Chanel, giày YSL, hoa tai Chanel, túi da cá sấu và mang nhẫn kim cương được doanh nhân Hà Tôn Đức tặng trong tiệc kỷ niệm 25 năm ngày cưới diễn ra cách đây 2 năm.

"Cảm giác được già đi bên cạnh người mình yêu thương hạnh phúc đến khó thể diễn tả thành lời. Tình yêu ngày đôi mươi nồng nhiệt, cháy bỏng, nhiều mơ mộng. Tình yêu khi đã đi qua hôn nhân, ở tuổi này lại là hiện thân của lòng biết ơn, sự cảm kích. Hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất với tôi ở hiện tại. Tôi cố gắng giữ gìn tròn vẹn, và luôn nhắn nhủ anh Đức điều này. Bởi khi cả hai đồng lòng mới có thể cập bến bình an”, cô tâm sự.