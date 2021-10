Nữ kiện tướng cờ vua quốc tế và thành tích ấn tượng trong học tập

PV Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện thú vị với VĐV cờ vua Diễm Quỳnh để hiểu thêm về chặng đường thành danh với cờ vua cũng như hiểu hơn về sự phấn đấu và nỗ lực của em trong học tập và rèn luyện.



Trong chặng đường thi đấu của mình Quỳnh đã dành được trên dưới 100 tấm huy chương các loại. Ảnh: NVCC

PV: Bạn có thể cho biết cơ duyên nào khiến bạn yêu thích và đến với môn cờ vua?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Em bắt đầu chơi cờ vua từ năm lên 7 tuổi. Hồi đó bố em có suy nghĩ muốn cho em phát triển toàn diện không chỉ về mặt văn hóa mà còn về các hoạt động khác bên ngoài nhà trường. Em được bố cho đăng ký vào các lớp năng khiếu ở Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức 3 môn là Mỹ thuật, Karate và Cờ vua. Thầy giáo Hải ở trung tâm đã phát hiện ra năng khiếu ở môn cờ vua của em và đã cho em cơ hội được luyện tập như vận động viên chuyên nghiệp. Điều thú vị là ban đầu cờ vua là môn mà em ghét nhất nhưng dần dần thì em bắt đầu nhận ra sự hấp dẫn đằng sau mỗi ván cờ vua và niềm yêu thích đó vẫn còn đến tận bây giờ.

PV: Quá trình tập luyện ở môn này hẳn nhiều gian nan?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Thời gian đầu tập luyện đối với em là không hề dễ dàng, có thể nói là có phần khắc nghiệt. Thú thực nếu chơi cờ chỉ để giải trí thì em nghĩ không khó nhưng việc chơi để trở thành kỳ thủ xuất sắc phải đòi hỏi nhiều sự nỗ lực. Có những ngày em dành khoảng 12 tiếng để luyện tập cờ vua, bao gồm thời gian ở trung tâm và thời gian ở nhà. Em rất biết ơn thầy Sơn - huấn luyện viên cờ vua Nghệ An đã luôn quan tâm và tạo điều kiện tối đa cho em trong suốt quá trình đầy vất vả và dài đằng đẵng đó.

PV: Với môn cờ vua bạn thấy mình có những thế mạnh như thế nào?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Em là người ưa sự chắc chắn và chỉn chu trong từng nước cờ nên cờ tiêu chuẩn hay còn gọi là cờ chậm với thời gian tương đối dài từ 3-5 tiếng là thể loại cờ nằm trong thế mạnh của em. Điều đó thể hiện qua thành tích cờ tiêu chuẩn của em nhiều hơn hẳn so với các thể loại cờ khác. Điểm yếu của em chắc là thời gian em dành cho luyện tập cờ chớp chưa được nhiều nên vẫn chưa có sự phản xạ nhất định đối với thể loại này.

PV: Bạn hãy cho biết Huy chương mà bạn đã đạt được đầu tiên?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Huy chương đầu tiên mà em đạt được là khi em tham gia giải cờ vua trẻ miền Trung mở rộng ở Quảng Bình năm 2009. Phải nói đây là giải đấu tạo động lực rất lớn cho em trên con đường theo đuổi cờ vua. Thời điểm ấy em đã học cờ được 6 tháng nên em có kỳ vọng rất lớn đối với giải đấu đầu tiên mà mình tham gia. Giải lần đấy có sự góp mặt của những chị khá lớn tuổi cũng tham gia thi đấu bảng của em, nhờ sự động viên của bố mẹ và thầy Sơn nên em cũng không sợ hãi trước những đối thủ lớn tuổi và già dặn kinh nghiệm hơn mình. Sau giải đấu em dành được 2 huy chương cá nhân ở cả 2 nội dung của giải: 1 huy chương vàng cờ tiêu chuẩn và 1 huy chương bạc cờ chớp.

PV: Bạn hãy kể về giải thưởng mà bạn tâm đắc nhất khi dành được nó? Trận đấu gay cấn mà bạn đã vượt qua?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Giải thưởng em tâm đắc nhất khi dành được cũng là giải giúp em dành được danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp cho đến hiện tại của em là giải cờ vua trẻ Đông Á diễn ra tại Mông Cổ năm 2017. Em tham gia giải với tâm thế là người thực sự “non” kinh nghiệm tại các đấu trường quốc tế nhưng cũng khá “máu mặt” ở bảng đấu của em ở trong nước, do đó em cũng không có cảm giác quá run hay hồi hộp như những giải đầu tiên nữa. Nhờ thế nên em cũng có tâm lý khá thoải mái và luôn nhắc nhở bản thân đánh cờ để cống hiến những ván cờ thật hay cho giải, em nghĩ cũng chính cái tinh thần ấy mà em đã giành được Huy chương Vàng cờ tiêu chuẩn trước 1 vòng đấu tại giải, đồng thời được phong danh hiệu Women FIDE Master - Kiện tướng nữ cờ vua quốc tế.

PV: Bạn hãy cho biết số lượng huy chương mà bạn đã đạt được?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Em dành được khoảng trên dưới 100 huy chương.

PV: Vậy hẳn bạn sẽ có rất nhiều kỷ niệm thú vị trong chặng đường tham gia môn cờ vua?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Có một kỷ niệm mà em coi là bài học cho đến tận bây giờ. Năm lớp 3 em có tham gia Hội khỏe Phủ Đổng cấp cụm, thời điểm đấy em cũng đã là vận động viên cờ chuyên nghiệp được khoảng 1 năm và cũng có thành tựu nhất định. Em tham gia giải đấu có phần “phong trào” đó nên sinh ra một tâm lý cấm kỵ của người chơi cờ đó là: Chủ quan. Vì thế em đã để thua mất 1 ván cờ với lỗi sai phải nói là cực kỳ ngớ ngẩn, em đã nghĩ đến chuyện nghỉ cờ vì quá xấu hổ. Tuy nhiên, em đã không làm thế. Thông qua chuyện đó em đã đúc rút ra được bài học quý báu về tinh thần thể thao chân chính của người chơi cờ.

Đặng Thị Diễm Quỳnh là VĐV xuất sắc ở môn cờ vua ngoài ra em còn là sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Ảnh: NVCC

PV: Là VĐV xuất sắc ở bộ môn cờ vua, ngoài ra bạn cũng học văn hóa rất tốt, vậy bạn đã làm như thế nào để có thể phân bổ thời gian sao cho có thể đáp ứng hài hòa ở cả hai lĩnh vực đó?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Em không dám nhận mình có thể cân đối giữa việc học và chơi cờ đều tốt, nhưng với bản thân em vẫn luôn nhắc nhở chính mình phải làm hết sức với những gì đang làm. Với việc chơi cờ em cố gắng không bị xao nhãng trong quá trình tập luyện, đã học là học đến nơi đến chốn, hiểu cái bản chất của từng nước cờ. Còn với việc học văn hóa cũng tương tự, em cũng dành sự tập trung tối đa cho những môn học được xem là phục vụ cho các kỳ thi, những môn còn lại thì học để mở rộng vốn kiến thức cho mình.

PV: Quả là một thành tích đáng nể đối với một nữ sinh, vậy bạn có thể bật mí về cuộc sống, và tình hình học tập của bạn bây giờ?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Hiện em đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kế toán Kiểm toán chất lượng cao với đầu ra là chứng chỉ quốc tế Anh quốc ACCA và bằng cử nhân chính quy của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngoài ra em đang là 1 trong 6 sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi học tập 1 năm PAMS - Partnership of Management School liên quan đến các môn học mang tính chuyển đổi số được xây dựng bởi trường Đại học Ngoại Thương kết hợp với 5 trường đại học khác nhau ở châu Á. Năm học 2020-2021 vừa rồi em có vinh dự trở thành 1 trong 4 sinh viên của Khoa Kế toán Kiểm toán vinh danh là sinh viên tiêu biểu có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật của trường Đại học Ngoại Thương. Bên cạnh đó hiện tại em đang nằm trong Ban điều hành CLB Cờ vua của trường Đại học Ngoại thương và cũng là thành viên của trung tâm tài năng trẻ FPT thế hệ thứ 21.

PV: Vậy bạn có thể chia sẻ những dự định tương lai của mình?

Trần Thị Diễm Quỳnh: Năm 3 của em khá là bận với công việc bài vở ở trường cũng như hoạt động CLB nhưng em vẫn ưu tiên việc học là hàng đầu. Sang năm em sẽ có kỳ thi Toàn cầu để hoàn thành cấp độ Advanced Diploma in Accounting and Business của chương trình ACCA. Em có may mắn dành được học bổng ACCA Futurist từ ACCA Việt Nam nên em sẽ càng phải có trách nhiệm hơn trong kỳ thi vào 2022. Bên cạnh đó em cũng đang dự định thi IELTS vào năm sau để phục vụ cho kỳ thi tuyển dụng tại các doanh nghiệp lớn sau khi tốt nghiệp.

PV: Vậy thì những mục tiêu và kế hoạch ở môn cờ vua được bạn sắp xếp như thế nào?

Thực ra tuổi của em cũng khá là lớn để đầu tư phát triển như 1 vận động viên thể thao thành tích cao. Em nghĩ nếu có thể em sẽ đầu tư vào thế hệ trẻ, có thể là chất xám, kiến thức và kinh nghiệm mà em có được khi tham gia thi đấu cờ vua hoặc nếu có điều kiện về tài chính, trong tương lai em sẽ đóng góp chút nào đấy cho các bạn trẻ hoặc những người yêu cờ vua để khuyến khích phong trào cờ.