Nữ nhân viên 30 lần diễn ‘ảo thuật’ nẫng gần 3 tỷ đồng của công ty

Chiêu “tuồn” hàng ra ngoài bán của nữ nhân viên



Đậu Thị Lan Hương (29 tuổi) trú phường Lê Mao, TP Vinh là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Trường Giang A chuyên về thiết bị điện đóng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (TP Vinh). Trước đó, vào năm 2017, khi mới được công ty nhận vào làm việc, Hương được phân công ở bộ phận khác. Sau gần 3 năm làm việc, với kinh nghiệm có được, Hương dần chiếm được sự tin tưởng của ban lãnh đạo công ty.



Do đó, đến tháng 3/2020, Hương được phân công làm nhân viên giao dịch bán hàng của công ty. Quá trình làm việc, nữ nhân viên này nhận thấy trong quản lý của công ty còn có sơ hở là việc kiểm soát quá trình nhân viên kho và nhân viên giao hàng, lấy hàng ra khỏi kho, xếp lên xe được thực hiện dựa vào “phiếu xuất tạm” do Hương lập và in ra.

Sau khi xuất kho xong, “phiếu xuất tạm” lại được trả lại cho Hương để lập “phiếu giao hàng” và “báo cáo giao hàng” trình Phó giám đốc công ty duyệt. Lúc này, lãnh đạo công ty chỉ đối chiếu giữa “phiếu xuất tạm” và “phiếu giao hàng” có trùng khớp nội dung với nhau hay không. Ngoài ra, không có sự kiểm soát, so sánh hàng thực tế trên xe với “phiếu giao hàng”.

Lợi dụng sơ hở trên, Hương đã dùng thủ đoạn lập và in các “phiếu xuất tạm” theo đơn hàng của khách đưa vào khu vực kho để các nhân viên thực hiện việc xuất kho. Sau đó, Hương đã lập và in thêm “phiếu xuất tạm thứ 2” (gọi là phiếu xuất tạm khống) trùng tên với khách hàng đã có phiếu tạm trước đó, rồi đưa vào cho nhân viên kho với lý do “khách hàng mới bổ sung thêm đơn hàng”. Sau khi hàng ra khỏi công ty, Hương đã chỉnh sửa, xóa “phiếu xuất tạm” khống trên hệ thống phần mềm bán hàng của công ty nhằm che dấu hành vi của mình.

Bị cáo Đậu Thị Lan Hương . Ảnh: Trần Vũ Để thực hiện trót lọt chiêu thức lừa đảo của mình, nữ quái 9X đã chỉ đạo các nhân viên giao hàng gồm: Trần Văn Tụng (SN 1993) và Lê Tuấn Vũ (SN 1993) cùng trú xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên; Võ Đức Trung (SN 2003), trú xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa cùng thực hiện hành vi phạm tội.



Khi nhân viên đi giao hàng cho khách, Hương thông báo số hàng trên xe thừa so với số lượng hàng hóa khách đặt và yêu cầu những người này mang số hàng thừa đó đến giao cho địa chỉ khác nhằm chiếm đoạt. Hương không cho các nhân viên giao hàng nhận tiền mà đề nghị khách trả trực tiếp cho Hương, hoặc nhờ Tụng lấy tiền về rồi đưa cho mình.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ 3/8/2020 đến 21/9/2020, Đậu Thị Lan Hương đã 30 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Trường Giang A, với số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của các lần trên, Hương đã chi trả tiền chiết khấu 10% cho các cửa hàng và chi trả cho Tụng, Trung, Vũ: 29 triệu đồng. Số tiền còn lại Hương đã chi tiêu cá nhân hết.

Các nhân viên giao hàng Tụng, Vũ và Trung dù biết Hương dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của công ty nhưng vẫn mang hàng hóa đi giao theo chỉ đạo của Hương nên đã phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong vụ án này, Giám đốc Công ty THHH Trường Giang A làm đơn tố cáo: Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020, Đậu Thị Lan Hương đã dùng thủ đoạn lập khống “phiếu xuất tạm” đưa hàng ra khỏi công ty chiếm đoạt lượng hàng hóa với tổng giá trị hơn 7,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, không đủ căn cứ chứng minh nên phía bị hại thống nhất kết quả điều tra số lượng hàng đã chứng minh bị Hương chiếm đoạt là gần 2,9 tỷ đồng.

Số tiền còn lại chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác định tài sản trên do Hương chiếm đoạt của công ty nên Giám đốc công ty THHH Trường Giang A xin rút đơn tố cáo, khi nào có đủ tài liệu sẽ có tố cáo với cơ quan điều tra xử lý sau.

Trả giá

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đậu Thị Lan Hương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa diễn ra thu hút sự quan tâm của dư luận khi có khá đông người đến tham dự tòa. Do được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ nên hôm đó, Hương lặng lẽ đến tòa.

Với vai trò chủ mưu trong vụ án, bị cáo Hương tỏ ra khá bình tĩnh trong suốt quá trình xét xử. Bị cáo khai báo rành rọt lại hành vi phạm tội của mình. Những thủ đoạn gian dối như lập khống phiếu xuất tạm để lấy hàng ra ngoài, chỉ đạo các nhân viên giao hàng đến các đại lý... cũng được nữ bị cáo này tường trình trước HĐXX. Hương khai số tiền chiếm đoạt được của công ty đã tiêu xài cá nhân hết. Sau khi sự việc bị vỡ lở, Hương đã chủ động bồi thường cho lãnh đạo công ty 100 triệu đồng.

Ba bị cáo Tụng, Trung, Vũ khai nhận, dù biết rõ số hàng trên là của Hương chiếm đoạt của công ty nhưng vì hám lợi nhất thời nên vẫn thực hiện đem đi tiêu thụ. Các bị cáo này khai, sau các lần giao hàng cho Hương thành công đều được Hương cho tiền, khi thì 300 nghìn, lúc thì 500 nghìn đồng.

Cơ quan điều tra xác định và bị cáo Trần Văn Tụng cũng thừa nhận trước tòa đã thực hiện hành vi tiêu thụ 28 lần với tổng số hàng hóa của công ty là hơn 2,7 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Tụng được hưởng lợi là 20 triệu đồng.

Bị cáo Hương và các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Võ Đức Trung đã thực hiện hành vi tiêu thụ 22 lần với tổng số hàng hóa của công ty bị Hương chiếm đoạt có giá trị hơn 2,2 tỷ đồng, hưởng lợi 7,5 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Lê Tuấn Vũ đã 4 lần thực hiện hành vi tiêu thụ với tổng số hàng hóa của công ty bị Hương chiếm đoạt đưa đi tiêu thụ có giá trị hơn 320 triệu đồng, hưởng lợi 1,5 triệu đồng. Cả ba bị cáo trên khai nhận đã làm theo chỉ đạo của Hương và tỏ ra hối lỗi về hành vi phạm tội của mình.

VKSND tỉnh Nghệ An tham gia tố tụng tại phiên tòa nhận định hành vi của bị cáo Hương đã gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty, bị cáo phạm tội nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm. Các bị cáo Tụng, Vũ, Trung khi nhận các đơn hàng theo chỉ đạo của Hương dù biết là hàng dôi dư không hợp lệ nhưng vì hám lợi trước mắt nên đã giúp sức, đưa hàng đi tiêu thụ cho Hương nên cũng cần có mức án hợp lý.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Lan Hương 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trần Văn Tụng bị tuyên phạt 10 năm tù; bị cáo Võ Đức Trung lĩnh án 4 năm tù; bị cáo Lê Tuấn vũ 3 năm tù cùng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.