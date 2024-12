Pháp luật 'Nữ quái' án chồng án hé lộ lý do lừa đảo Đang là đối tượng chịu án phạt nhưng cho tại ngoại, Phạm Thị Mỹ Hạnh (TP Vinh) vẫn để kêu gọi người khác góp vốn kinh doanh cho mình. Và chỉ đến khi đối diện với Hội đồng xét xử, Hạnh mới tiết lộ lý do lừa đảo liên tục của mình khiến nhiều người bất ngờ...

Góp vốn cho lô hàng “ảo”

Đầu năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn thư từ các bị hại trên địa bàn TP Vinh. Hầu hết các đơn thư đều cùng một nội dung tố cáo là bị lừa đảo bởi một đối tượng nữ đã đứng ra kêu gọi góp vốn đầu tư cho lô hàng mỹ phẩm nước ngoài gửi về. Chỉ đến khi người không liên lạc được mà hàng không có bán, các nạn nhân mới tá hỏa làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Từ những lá thư và các chứng cứ tố cáo, các điều tra viên đã tìm ra đối tượng đứng đằng sau các vụ lừa đảo chính là Phạm Thị Mỹ Hạnh (SN 1991), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, điều khiến các điều tra viên ngạc nhiên khi Hạnh lại đang là đối tượng được quản lý vì liên quan đến một vụ án lừa đảo khác đã xét xử xong.

Mặc dù đang chịu án phạt nhưng với bản tính “siêng ăn nhác làm”, Phạm Thị Mỹ Hạnh vẫn giấu nhẹm việc mình bị kết án, tiếp tục viện ra nhiều lý do để thực hiện các phi vụ lừa đảo mới. Lần này, do muốn gỡ nợ, Phạm Thị Mỹ Hạnh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Phạm Thị V. (SN 1985), trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh và là cô họ của Hạnh.

Phạm Thị Mỹ Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Như Bình

Sau nhiều lần trò chuyện, thăm hỏi cô, Hạnh nói dối với cô mình là đang cần tiền để lấy lô hàng mỹ phẩm, dược phẩm, sữa... từ nước ngoài về. Theo giới thiệu của Hạnh, đây là lô hàng do người nhà bên chồng từ nước ngoài gửi về, có lợi nhuận cao và cam kết hàng về là sẽ bán được. Với lợi nhuận mà Hạnh vẽ ra khiến cho chị V. chấp thuận góp vốn với sự tin tưởng tuyệt đối.

Ngay khi con mồi sập bẫy, Hạnh đã mượn nhiều lý do như cọc tiền hàng, chi phí vận chuyển hoặc thậm chí cần tiền để trả phí thông quan để chị V. tin tưởng và chuyển tiền.

Chỉ từ ngày 1/6/2021 đến 10/6/2022, chị Phạm Thị V. đã 4 lần chuyển khoản vào tài khoản của Hạnh với tổng số tiền 20,6 tỷ đồng. Ngoài ra, người phụ nữ này còn nhờ người quen chuyển khoản cho Hạnh hơn 1,3 tỷ đồng.

Để tạo niềm tin, Phạm Thị Mỹ Hạnh đã dùng thủ đoạn, sau khi nhận được số tiền góp vốn lần sau thì Hạnh đem trả một phần số tiền góp vốn lần trước cho chị V. và coi đó là tiền lời ban đầu khiến chị V. lại càng tin tưởng. Hạnh đã chuyển trả lại 19,9 tỷ đồng cho chị V., số còn lại để tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên đến ngày 10/6/2022, Hạnh nhắn tin “thú nhận” hành vi của mình rồi cắt đứt liên lạc hẳn với chị V. Lúc này, chị V. mới tá hỏa làm đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra. Và tại đây, chị V. bàng hoàng khi biết Hạnh đang chịu án phạt liên quan đến tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào năm 2021, trong quá trình buôn bán, Hạnh vay nợ nhiều người, trong đó có chị B.M. (SN 1991) và chị K.O. (SN 1991), cùng trú tại TP Vinh. Khi cho vay số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng, biết Hạnh không thể trả được, tháng 6/2021, chị B.M. và chị K.O. đã tố cáo hành vi của Hạnh đến công an.

Vào cuối tháng 5/2022, Phan Thị Mỹ Hạnh bị đưa ra xét xử liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị tuyên xử 20 năm tù. Tuy nhiên, do tại thời điểm đó, bị cáo Hạnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.

Lý do lừa đảo liên tục

Cuối tháng 12/2023, phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Thị Mỹ Hạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được diễn ra. Tham dự phiên tòa hầu hết là những người đã tin tưởng và đã chuyển số tiền lớn cho Hạnh.

Được biết, bản thân Hạnh được sinh ra trong một gia đình gia giáo, được ăn học tử tế. Với lợi thế vẻ ngoài hoạt bát và tính tình lanh lợi, Hạnh bén duyên với nghề buôn bán online với đủ các loại mặt hàng. Tuy nhiên, thời buổi kinh tế khó khăn, việc buôn bán không như ý khiến Hạnh liên tiếp gánh món nợ hàng hóa. Ngay khi bị xét xử xong tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 20 năm tù, Phạm Thị Mỹ Hạnh vẫn cố tình giấu nhẹm việc mình đang bị quản lý để tiếp tục lừa đảo chị V.

Ngay khi được Hội đồng xét xử hỏi về nguyên nhân của việc lừa đảo. Câu trả lời được Hạnh lý giải tại phiên tòa khiến người khác sửng sốt. Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo Hạnh vẫn nhiều lần khẳng định không có ý thức lừa đảo.

Mỹ Hạnh bật khóc khi giải thích hành vi phạm tội của mình: "Thời điểm đó bị cáo và chồng đã ly hôn, 2 con nhỏ giao cho chồng nuôi. Ly hôn rồi bị cáo mới phát hiện mình mang thai lần thứ 3. Lúc đó bị cáo cũng không hiểu mình nghĩ gì. Bị cáo nghĩ làm như thế thì chứng minh được với người nhà là mình kiếm được ra tiền để có cuộc sống ổn định và mong được ở bên các con nhiều hơn".

Bị cáo xin lỗi các bị hại, mong chị V. không gây áp lực đến gia đình mình. Hạnh cũng cho rằng, bản thân đang đi tù, cộng với bản án của vụ án đang xét xử, sẽ rất lâu nữa mới trở về. Trong hoàn cảnh hiện tại, bản thân bị cáo không có phương án trả số tiền đã chiếm đoạt.

Ngay tại phiên tòa, bị hại cũng cho rằng bản thân vì quá tin tưởng Hạnh mà bây giờ phải lâm vào cảnh nợ nần, con cái cũng phải nhờ người khác nuôi, uy tín công việc cũng bị ảnh hưởng. "Bị cáo không có tình người, không có đạo đức. Khi đang bị công an điều tra, rồi khi bị tòa kết án 20 năm tù, Hạnh vẫn cố tình lừa tôi... “, chị V. chia sẻ và nêu lý do không chấp nhận lời xin lỗi và không đồng ý tha thứ cho bị cáo Hạnh.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Hạnh 16 năm tù. Tổng hợp với bản án đang thi hành, bị cáo Hạnh phải chịu mức án 30 năm tù. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả hơn 1,9 tỷ đồng cho chị V. (trừ hơn 100 triệu đồng đã tác động người nhà bồi thường trước đó).

Tổng hợp với bản án đang thi hành, bị cáo Phạm Thị Mỹ Hạnh phải chịu mức án 30 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Như Bình

Bị cáo Hạnh bước ra khỏi tòa với hàng nước mắt lăn dài. Đáng lẽ giờ này, Hạnh đang hạnh phúc bên gia đình, chăm lo nuôi dạy những đứa con khôn lớn. Nhưng chỉ vì lòng tham đã khiến cho người mẹ trẻ này phải trả cái giá rất đắt.