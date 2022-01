'Nữ quái' hết đánh bạc lại thuê xe ô tô đem đi bán

Ngày 10/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Khánh Ly (SN 1991), trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Hồ sơ vụ án thể hiện, Hồ Khánh Ly là người không có việc làm và thu nhập ổn định. Ly từng bị xử phạt hành chính về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ và đánh bạc. Nợ nần, Ly nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức thuê xe ô tô rồi sử dụng giấy tờ giả để bán xe.

Bị cáo Hồ Khánh Ly tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ Cụ thể, do quen biết nhau từ trước nên ngày 1/3/2021, Ly liên lạc với anh Nguyễn Trung Hiếu là nhân viên làm việc tại một trung tâm cho thuê ô tô tự lái có địa chỉ ở TP. Vinh. Hai bên thống nhất làm hợp đồng thuê xe ô tô Mazda 3, màu trắng với giá 800 nghìn đồng/ngày, thời gian đến hết ngày 30/3/2021. Ly đưa trước cho anh Hiếu 5 triệu đồng tiền cọc.



Sau đó, Ly đã thuê một đối tượng làm giấy tờ xe ô tô giả mang tên mình. Ngày 26/3, Ly đặt vấn đề muốn bán chiếc xe ô tô đã thuê để trả nợ với một người bạn. Từ sự kết nối của bạn, Ly đã bán chiếc xe Mazda 3 cho một người đàn ông ở Hà Tĩnh với giá 600 triệu đồng.

Ngày 1/4/2021, Hồ Khánh Ly tham gia đánh bạc trái phép tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cùng một số đối tượng khác thì bị công an bắt quả tang. Ly nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an ra quyết định truy nã.

Hơn 4 tháng sau, tức là ngày 6/8/2021 Hồ Khánh Ly bị Công an Nghệ An bắt giữ và giao cho Công an thị xã Hồng Lĩnh xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đó, Ly bị tòa tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù về tội Đánh bạc. Cộng với bản án 1 năm tù còn nợ trước đó, tòa buộc Ly phải lĩnh mức án 3 năm 3 tháng tù.

Riêng với chiếc xe ô tô Ly làm giấy tờ giả rồi bán được cơ quan chức năng định giá 530 triệu đồng.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Ly thừa nhận hành vi lừa đảo và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì một mình nuôi con nhỏ và bản thân đang mang thai.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hồ Khánh Ly 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án 3 năm 3 tháng tù trước đó, tòa buộc Ly phải chịu mức hình phạt chung là 12 năm 3 tháng tù./.