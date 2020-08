'Nữ quái' làm giả văn bản của Bộ Tài chính lừa đảo hàng tỷ đồng

Nguyễn Thị Diệu Hương từng bị Công an Nghệ An xử phạt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Diệu Hương (SN 1988, ở Nghệ An) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Khoảng tháng 5/2018, anh Cao Đăng H. (SN 1978, ở Hoàng Mai), Giám đốc Công ty TNHH Định An (ở Lào Cai, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng) nắm được thông tin Chính phủ có quyết định hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long nguồn vốn dự phòng 2.500 tỷ đồng cho những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ.Ban lãnh đạo công ty anh H. có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn, ở TP Long Xuyên (An Giang) nên đã phổ biến cho cán bộ công ty biết.

Trong số các nhân viên của công ty có anh Đặng Văn Hiếu (SN 1986, ở Hoài Đức) quen biết với Hương. Thời gian thuê nhà sống tại Hà Nội, Hương “nổ” với anh Hiếu việc chị ta đang công tác ở Bộ Tài chính.

Hương bịa chuyện có thể làm dịch vụ tư vấn nhiều loại việc, trong đó có dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang. Thấy vậy, anh Hiếu về báo cáo và sau đó cùng Giám đốc Công ty Định An đến gặp Hương.Tại cuộc gặp, Hương tự giới thiệu mình là Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính, có khả năng xin được quyết định của Bộ về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang, với điều kiện phải chi phí 3%/tổng số tiền giải ngân.Anh H. nhờ Hương giúp đỡ nhưng cũng tỏ ý muốn xem giấy tờ chứng minh Hương là Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính. Vì vậy, sau buổi gặp, Hương nhờ người làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm chức vụ rồi chụp ảnh, gửi qua Zalo cho anh Hiếu, anh H. xem.Ngày 26/9/2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đang xem xét việc rót 85 tỷ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân 40 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần là có quyết định.Hương yêu cầu Công ty Định An chuyển trước cho chị ta 100 triệu đồng tiền dịch vụ, nếu muốn tham gia dự án. Ngay hôm đó, anh H. chỉ đạo kế toán chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hương.