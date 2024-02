'Nữ quái' liều lĩnh mạo danh cán bộ để lừa tiền chạy việc

Mạo danh cán bộ công an

Năm 2018, khi nhận thấy nhu cầu xin việc của người dân nhiều, bản thân lại cần tiền tiêu xài nên Cao Thị Thành Vinh đã dựng lên kế hoạch lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin.

Khoảng tháng 11/2018, thông qua bạn bè giới thiệu, Vinh biết chị L.T.G. (SN 1993), trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang có nhu cầu tìm việc. Vinh liền lên kịch bản hoàn hảo, thay đổi tên và nơi làm việc nhằm tăng lòng tin. Vinh sử dụng tên giả Cao Thị Diệu Linh và mạo danh là cán bộ công an hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an để lừa đảo chị L.T.G .

Nghe những lời Vinh nói, chị L.T.G nghĩ rằng, Vinh có nhiều mối quan hệ có thể giúp mình xin việc nên ngỏ ý nhờ Vinh có thể giúp mình vào làm tại Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An. Vinh ra giá phi vụ làm ăn đầu tiên của mình với số tiền 180 triệu đồng.

Bị cáo Cao Thị Thành Vinh tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: An Quỳnh

Hoàn toàn tin tưởng Vinh, gia đình chị L.T.G đã về gom tiền. Đến ngày 6/12/2018, chị G. cùng bố gặp Vinh giao 100 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc với lời hứa ra năm sẽ nhận quyết định đi làm.

Những lần sau đó, viện cớ rằng thiếu hồ sơ, khúc mắc trong lúc chạy việc, “cán bộ cục” đã yêu cầu chị L.T.G tiếp tục gửi tiền qua tài khoản ngân hàng cũng như trực tiếp gửi tiền mặt. Khi thì Vinh yêu cầu thêm 10 triệu đồng, khi thì thêm 15 triệu đồng.

Đâm lao phải theo lao, hơn nữa tin vào cái mác “cán bộ Bộ Công an” của Vinh, nên gia đình chị L.T.G cố vay mượn để đưa cho con xin việc. Tổng số tiền mà Vinh nhận là 235 triệu đồng, được Vinh tiêu hết vào việc cá nhân và không hề liên hệ cũng như làm hồ sơ gì để xin việc cho chị L.T.G . Chỉ đến khi được công an triệu tập lên làm việc thì gia đình chị L.T.G mới vỡ lẽ ra mình bị lừa và “nữ cán bộ công an” chính là Cao Thị Thành Vinh, nguyên cán bộ Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

Trước đó, cũng với chiêu trò quen thuộc, vào tháng 2/2018, Cao Thị Thành Vinh có ngỏ ý với chị Nguyễn Thị Ng. (trú tại huyện Nam Đàn) chuẩn bị có một “suất” làm việc tại Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, nếu chị Ng. cần thì Vinh sẽ giúp đỡ.

Không mảy may suy nghĩ, tin tưởng những gì Vinh nói là thật nên chị Ng. liền chạy về gom tiền và đưa cho Vinh 20 triệu đồng để “đặt cọc”. Hai bên hứa hẹn nếu đến tháng 5/2018 mà có quyết định tuyển dụng thì chị Ng. sẽ giao đủ 50 triệu đồng cho Vinh.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2018 chị Ng. vẫn chưa nhận được quyết định nên mới liên lạc với Vinh yêu cầu Vinh trả lại số tiền 20 triệu đồng, nhưng Vinh không chịu và yêu cầu chị Ng. phải chờ đợi do vướng mắc trong thủ tục giấy tờ. Chị Ng. đành làm đơn gửi lên cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Vinh để đòi lại tiền.

Với thủ đoạn trên, Vinh cũng đã lừa chị N.T.A. trú tại xã Hưng Chính, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, hứa sẽ xin việc cho chị A. vào làm bộ phận y tế trực thuộc Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ số tiền giá 150 triệu đồng. Chị A. đặt cọc trước 50 triệu đồng. Số tiền còn lại chị A. sẽ nộp cho Vinh khi có quyết định đi làm. Đến hẹn chị A. vẫn chưa nhận được quyết định tuyển dụng nên đòi Vinh trả tiền nhưng không được. Chị A. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Như vậy, chỉ trong khoảng tháng 2/2018 đến tháng 5/2019, Cao Thị Thành Vinh đã thực hiện 3 hành vi lừa đảo chiếm đoạt 310 triệu đồng.

Tháng 5/2019, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Thị Thành Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Vinh được tại ngoại. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách khoan hồng này, Vinh đã bỏ trốn. Sau 2 tháng trốn truy nã, Vinh đã bị công an bắt tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh.

Xót xa cho người cha già

Cao Thị Thành Vinh (SN 1983), trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh, sinh ra trong một gia đình gia giáo có 2 chị em gái. Vì muốn con có cuộc sống ổn định nên vợ chồng ông T. (bố của Vinh) dù có buôn bán nhỏ lẻ nhưng cũng cố gắng dành dụm, tích cóp cho hai chị em Vinh ăn học đến nơi, đến chốn. Ra trường, Vinh xin được công việc ổn định ở Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, Vinh lại thích cuộc sống hưởng thụ hơn nên đã nghĩ ra “màn kịch” xin việc làm để kiếm tiền tiêu xài. Vinh tự thay đổi tên cho mình, tự nhận là cán bộ ở những nơi có uy tín nhằm tạo lòng tin cho bị hại. Mặc dù hoàn toàn không có khả năng tuyển dụng nhưng Cao Thị Thành Vinh vẫn đưa ra các vị trí việc làm với lời cam kết chắc chắn xin được việc khiến cho các nạn nhân không thể thoát khỏi “bẫy” mà thị vẽ ra.

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm đối với Cao Thị Thành Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, trước đó Vinh bị Tòa án nhân dân TP. Vinh tuyên phạt 9 năm tù. Cho rằng mức án quá cao, Vinh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Gia đình bị hại L.T.G (khoanh đỏ) bị Vinh chiếm đoạt gần 250 triệu đồng. Ảnh: Như Bình

Đến tham dự phiên tòa, ngoài bị hại được mời tham dự còn có vợ chồng ông T. (bố mẹ của Vinh) chở theo đứa cháu ngoại của mình. Vợ chồng Vinh vốn đã ly hôn nên kể từ khi xảy ra chuyện, đứa con nhỏ của Vinh được ông bà ngoại đón về nuôi nấng. Ngày mở phiên tòa xét xử, ông mong muốn khi Vinh nhìn thấy đứa con sẽ có động lực cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình được một số tình tiết giảm nhẹ mới như: Bố đẻ thương binh và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và Huy chương Kháng chiến giải phóng, tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại là 60 triệu đồng... Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm về nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ già.

Ông B. - bố của bị hại L.T.G. (trú huyện Thanh Chương) cho biết, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt của gia đình ông 235 triệu đồng. Trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử, ông B. có nói với gia đình của Vinh nếu bồi thường được 150 triệu đồng thì sẽ xí xóa số tiền còn lại. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn ông T. cũng chỉ trả được 40 triệu đồng.

Tranh thủ giây phút nghị án ngắn ngủi, ông T. - bố của Vinh mới được ngồi tiến sát gần hơn đứa con gái của mình. Người cha già tuy không được lại gần nhưng chỉ với lời động viên, an ủi đã khiến cho Vinh không kìm được nước mắt, cúi xuống sàn nhà mà khóc. Qua xem xét lại toàn bộ các tình tiết của vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy đây là những tình tiết giảm nhẹ chưa được cấp sơ thẩm xem xét nên đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án, tuyên phạt bị cáo Cao Thị Thành Vinh 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bồi thường số tiền còn lại cho các nạn nhân.

Mức án của Cao Thị Thành Vinh được giảm lại còn 2 năm, đường về của Vinh rút ngắn lại. Chắc hẳn, ở tuổi này nhìn thấy bố mẹ phải gồng gánh trả khoản nợ của mình gây ra, chở nhau cùng đứa cháu trên chiếc xe máy cũ rời phiên tòa về nhà ai cũng thấy xót xa, Vinh cũng hối hận, cắn rứt. Giá như Vinh tu chí làm ăn bằng chính năng lực của mình thì không có cảnh bẽ bàng như ngày hôm nay...