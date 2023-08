'Nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng của nhà chồng

(Baonghean.vn) -Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn, bắt 17 đối tượng.