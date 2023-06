'Nữ quái' thay tên, đổi họ trốn truy nã suốt 28 năm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Năm 1995, Dung chiếm đoạt 190 triệu đồng, sau đó thay tên, đổi họ trốn truy nã suốt 28 năm, đối tượng vừa bị công an bắt giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị Dung sau 28 năm lẩn trốn truy nã về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà.

Trước đó, Trần Thị Dung (SN 1965), quê quán xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, (Hà Tĩnh), là cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà. Trong quá trình công tác từ tháng 01/1995 đến tháng 9/1995, Trần Thị Dung đã lập 20 bộ khế ước mang tên mình và tên người khác để chiếm đoạt số tiền trên 190 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 4/10/1995, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Dung về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" quy định Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngày 5/10/1995 ban hành Quyết định truy nã số 04 đối với Trần Thị Dung.

Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra phát hiện đối tượng mang tên Trần Thị Bích Thảo (SN 1970, cư trú tại khối 14, phường Quang Trung, TP .Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều nghi vấn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng tập trung xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Trần Thị Dung.

Ngày 14/6, Tổ công tác phối hợp với Công an phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tiến hành xác minh, nắm thông tin và xác định người có tên “Trần Thị Bích Thảo” chính là đối tượng truy nã “Trần Thị Dung”. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng Dung sau 28 năm lẩn trốn.

Quá trình làm việc, Trần Thị Dung thừa nhận bản thân chính đối tượng truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an trong quá trình lẩn trốn Trần Thị Dung đã thay đổi họ tên của mình thành Trần Thị Bích Thảo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phục hồi vụ án, bị can, tạm giam đối với Trần Thị Dung về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.