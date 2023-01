Nữ sinh 10X Nghệ An làm video ẩm thực vạn người mê

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Những món ăn dân dã theo đúng “mùa nào thức nấy” của người dân nông thôn Nghệ An, những góc máy sinh động và sự thể hiện chân thực của cô gái sinh năm 2003 Nguyễn Lâm Anh khiến người xem vô cùng thích thú, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi…

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh, những lần được theo ba mẹ về quê luôn để lại trong Nguyễn Lâm Anh (phường Đội Cung, thành phố Vinh), hiện là sinh viên Trường Đại học Vinh những ký ức đẹp đẽ. Những món ăn dân dã ở quê nhà do tay bà nội nấu luôn khiến cô bé thích thú và có cảm giác rằng không có sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng. Lớn lên, ưa khám phá và trải nghiệm, Lâm Anh cùng một nhóm bạn đã lập thành một hội chuyên đi "phượt phủi". Điểm đến của cả nhóm là những vùng quê, những bản làng của Nghệ An.

Trong những chuyến đi, được thưởng thức những món ăn bình dị của người dân các vùng miền luôn khiến Lâm Anh và cả nhóm thích thú, háo hức. Tò mò hỏi công thức, cẩn thận ghi chép lại và dùng điện thoại quay lại các công đoạn chế biến của người dân bản địa ban đầu chỉ đơn giản là “thèm thì nấu thử”. Nhưng sức hút của cảnh sắc, con người và ẩm thực đặc sắc của người dân Nghệ An đã thôi thúc cả nhóm lên ý tưởng cho một kênh ẩm thực nhằm giới thiệu, quảng bá đến mọi người những món ăn đặc trưng đó. Nhưng từ ý tưởng đến thực tiễn là một “khoảng cách dài”…

“Bắt tay vào làm, chúng em gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là vấn đề kinh phí. Để có một phim trường làm bối cảnh cho các cảnh quay, bọn em phải góp tiền thuê lại căn nhà cấp 4 cũ của người dân ở xã Nam Xuân (Nam Đàn), chỉnh trang lại; vườn tược cũng được cải tạo, trồng các loại rau, củ, quả. Thứ hai là vấn đề xây dựng kịch bản, ý tưởng thì luôn tràn đầy sau những chuyến đi nhưng để dựng thành một video hoàn chỉnh thì khá vất vả.

Thứ ba, mọi người trong nhóm, người đi học, người đi làm nên để tập hợp cả nhóm lại và có những buổi quay, xử lý hậu kỳ thì khá “căng”, nhưng vì đam mê và mong muốn được lan toả ẩm thực quê nhà đã giúp chúng em có thêm động lực để thực hiện”, Nguyễn Lâm Anh chia sẻ.

“Tay máy” cho những cảnh quay sinh động, chân thực trong các video là do những bạn trẻ đam mê chụp ảnh thực hiện. Còn nhân vật chính trong các video là một thôn nữ - do Nguyễn Lâm Anh đảm nhận. Lâm Anh thú thật: “Em không giỏi nấu nướng, nhất là nấu các món dân dã ở vùng nông thôn. Để có một video theo đúng kịch bản, đúng công thức và đặc biệt “chuẩn vị” của mỗi vùng quê thì em phải bỏ thời gian học hỏi người dân bản địa.

Đặc biệt, trong các video, em phải đảm nhận các công việc như: Lội ao nơm cá, chặt củi, đẽo cây, có khi làm luôn thợ nề trộn hồ, vữa, xây… quả là khó khăn với một cô bé “chân yếu tay mềm” như em. Để diễn trọn vai, em cũng phải học để thành thạo các động tác của một nông dân, một thợ nề, thợ mộc”, Lâm Anh cho biết.

Bắt đầu từ tháng 7/2022, video đầu tiên là những món ăn từ sen chính thức ra mắt khán giả trên các nền tảng: Youtube, Tiktok và Facebook. Liên tiếp sau đó là các video: Món ăn từ cá đồng; món ăn từ món hồng Nam Đàn, Vịt om măng chua và mới đây nhất là các món ngon chế biến từ cam Vinh.

Tính đến nay, các video của kênh Thôn Nữ Official thu hút hàng chục đến hàng trăm nghìn người thích, theo dõi, trong đó, trên tài khoản Tiktok, lượng người theo dõi lên đến gần 500.000; trên nền tảng YouTube thì đối tượng người xem các video có gần 70% là người nước ngoài, nhiều nhất là tại Hoa Kỳ, Argentina, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia... Điều này chứng tỏ, các món ăn dân dã của người dân Nghệ An được khán giả yêu thích, quan tâm, qua đó giúp quảng bá văn hoá ẩm thực Nghệ An đến với bạn bè thế giới.

Mỗi video với bối cảnh làng quê thanh bình, với vườn rau, ao cá, với những người nông dân chân chất và nhịp sống chậm rất “được lòng” người xem khi giúp họ có những phút trải nghiệm yên ả, sống chậm lại và vợi bớt đi những ồn ã, bon chen thường ngày. Rất nhiều bình luận dành các lời khen, lời tâm sự xúc động đối với các video vì đã “chạm đến cảm xúc” người xem không chỉ bằng món ăn mà đã khơi dậy trong mỗi người về ký ức tuổi thơ, nỗi nhớ quê nhà, về những người mẹ, người chị tảo tần nơi thôn dã.

Đây chính là động lực để Lâm Anh và những người bạn tiếp tục cho ra đời các video như bánh chưng Tết, mứt Tết sắp tới. Điều mà nhóm bạn trẻ mong muốn, kỳ vọng là qua các video, sẽ có nhiều người biết đến các làng quê của Nghệ An, biết đến các cảnh sắc, con người và ẩm thực của Nghệ An.

Dù được mệnh danh là bản sao của “tiên nữ” Tứ Xuyên Lý Tử Thất - một “hiện tượng mạng” 31 tuổi ở Trung Quốc chuyên sản xuất các video về món ăn thôn quê với trên 1,3 tỷ người yêu thích, theo dõi, nhưng Nguyễn Lâm Anh lại không muốn mình là “cái bóng” của người nổi tiếng. Nguyễn Lâm Anh cho biết: “Sinh sau đẻ muộn”, em thừa nhận mình có học hỏi từ video của “đàn chị” Lý Tử Thất nhưng em không muốn mình là bản sao, cái bóng của người nổi tiếng ấy.

Do đó, em luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày để tạo dấu ấn riêng cho kênh Thôn Nữ của mình. Chẳng hạn là trong các video có các lời thoại, có diễn viên quần chúng… Và sắp tới, không chỉ dừng lại ở bối cảnh ở phim trường mà nhóm em sẽ đến với các miền quê có những món ăn dân dã để bấm máy. Điều này sẽ tạo sức hấp dẫn, sinh động, chân thực cho các video, tạo nên khác biệt với các kênh video khác”.

Không ồn ào, xô bồ như các vlog nhảm nhí, giật gân trên YouTube, các video về ẩm thực với nhịp sống yên bình nơi làng quê, phong cảnh hữu tình nơi thôn dã của Lâm Anh và nhóm bạn đã thu hút khán giả một cách bền bỉ. Xem những video nhẹ nhàng, chân thực ấy, khán giả như trở về tuổi thơ, với những món ăn thanh đạm một thời đong đầy cảm xúc. Từ đó, tạo ra sức lan toả và quảng bá nét đẹp văn hóa làng quê Nghệ An đến với bạn bè muôn phương…