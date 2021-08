Nữ sinh Á khoa khối C toàn quốc với ước mơ trở thành luật sư

Những ngày qua, không khí trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Dung ở xóm 4, xã Cát Văn (Thanh Chương) dường như vui hơn vì "cô gái út" đã đạt được thành tích đáng nể trong học tập.

Với số điểm xét tuyển khối C là 29 (Lịch sử 9,75, Địa lý 9,75, Văn 9,5) Dung trở thành 1 trong 7 Á khoa khối C của tỉnh, đồng thời là Á khoa khối C toàn quốc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021.

Em Nguyễn Thị Thùy Dung bên góc học tập tại gia đình. Ảnh: Huy Thư

Nói về điểm thi của mình, Dung cho biết: Với môn Ngữ Văn, em bất ngờ về đề bài liên quan đến “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh và cũng bất ngờ luôn với điểm thi môn Văn mà em đạt được. Trong 3 môn khối C, em thích nhất môn Lịch sử và dành thời gian nhiều nhất cho việc ôn luyện, còn môn Địa lý là sở trường của em. Điểm thi môn Lịch sử và Địa lý thì em hơi nuối tiếc vì đề trong tầm tay, nhưng do chủ quan, vội vàng nên có những sai sót nhỏ.



“Tuy còn một chút lăn tăn, nhưng em cũng cảm thấy phấn chấn vì điểm cao, sự thật là em đã khóc sau khi biết điểm thi vì sự nỗ lực, chịu khó bao năm qua của bản thân đã được đền đáp” - Dung tâm sự.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân có 2 anh em, bố và anh trai đang đi làm xa, mọi công việc ruộng vườn ở nhà đều do mẹ con Dung gánh vác. Cô nữ sinh thông minh, năng động, chăm chỉ đã vượt qua mọi khó khăn để vừa học tốt, vừa giúp đỡ mẹ công việc gia đình.

Nữ sinh Á khoa vừa học giỏi, vừa chăm làm. Ảnh: Huy Thư Chia sẻ về phương pháp học tập, Dung cho biết: “Em luôn phát huy tinh thần tự giác, siêng năng, chủ động nắm bắt kiến thức trong học tập, không để thầy cô, bố mẹ phải nhắc nhở. Thời gian ôn thi, em tích cực tham gia các lớp học online và luôn coi internet là một kênh học hiệu quả. “Em thường học khuya, có đêm học ôn say mê quên cả ngủ” - Dung bộc bạch.



Suốt những năm học phổ thông, Dung luôn là “gương mặt sáng” của lớp, của trường với nhiều thành tích trong học tập. Từ lớp 6 đến lớp 9, nhiều lần Dung đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện môn Văn và Địa lý. Năm học lớp 12, Dung đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đặc biệt, trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Dung đã đạt danh hiệu Á khoa khối C toàn quốc. Đây là thành tích quan trọng giúp Dung mở ra chặng đường mới trên con đường học tập của mình.

Em Nguyễn Thị Thùy Dung (phải) - Bí thư Chi đoàn gương mẫu năm học lớp 12. Ảnh: NVCC Bà Đặng Thị Thắm - mẹ của Dung không giấu nổi niềm tự hào: “Gia đình tôi vô cùng phấn khởi vì cháu đạt được thành tích cao trong học tập. Mặc dù điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn luôn động viên, ủng hộ cháu hết mình. Nếu cháu đỗ đại học, hy vọng cháu sẽ cố gắng, vượt qua mọi thử thách, để học tập tốt”.



Không chỉ học giỏi, Dung còn là cán bộ lớp nhiệt tình, năng nổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thầy Nguyễn Nhật Đức - Bí thư Đoàn trường THPT Thanh Chương 3, đồng thời là giáo viên dạy Lịch sử của Dung cho biết: “Trong kỳ thi vừa qua, Dung đã có sự nỗ lực vượt bậc và đạt được thành tích cao, đặc biệt là môn Lịch sử. Bên cạnh học tập, Dung còn là một Bí thư Chi đoàn gương mẫu, nhiều năm là cán bộ lớp xuất sắc, em đã được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Niềm vui của gia đình Á khoa Nguyễn Thị Thùy Dung. Ảnh: Huy Thư

Với mong muốn trở thành một luật sư giỏi, góp phần đem lại công bằng cho những người yếu thế trong xã hội, Dung đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội.

"Hình ảnh người luật sư trong các bộ phim truyền hình đã hấp dẫn em từ lâu rồi, nên em chọn học trường luật để làm một luật sư giỏi" - Dung nói. Chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân, nữ sinh Á khoa xứ Nghệ viết: “Đường đến Thủ đô tấp nập đã không còn xa nữa. Thank for all…”.