Nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng vì mâu thuẫn chuyện yêu đương

Ngày 5/10, Công an huyện Thanh Chương vẫn đang củng cố hồ sơ, xử lý những nữ sinh liên quan đến vụ đánh hội đồng, lột đồ rồi quay clip chia sẻ trên mạng xã hội. "Sau khi cơ quan công an lấy lời khai xong, các em đã đến trường trở lại bình thường. Hiện chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an để đưa ra hình thức kỷ luật", một vị hiệu trưởng có học sinh tham gia vụ đánh nhau nói và cho hay, nhà trường cũng đã yêu cầu học sinh liên quan tường trình lại vụ việc và nguyên nhân.

5 nữ sinh trong vụ việc đến từ 4 trường THCS trên địa bàn huyện Thanh Chương, trong đó có 2 nữ sinh lớp 8 và 3 nữ sinh lớp 9. Theo tường trình của các em, mâu thuẫn xuất phát từ việc ghen tuông chuyện yêu đương.

Cụ thể, cho rằng nữ sinh đang học lớp 9 Trường THCS Thanh Mỹ có nhắn tin qua lại với bạn trai của mình, nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phong Thịnh đã rủ thêm 3 bạn khác, gồm 1 nữ sinh lớp 9 Trường THCS Cát Văn, 2 nữ sinh lớp 8 và lớp 9 Trường THCS Thanh Tiên đi "dằn mặt". Nhóm này vượt hơn 10km, đến tận nhà nạn nhân ở xã Thanh Mỹ rủ "đi uống nước nói chuyện".

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân lên xe, cả nhóm đã chở đến đoạn đường vắng trên địa bàn xã Thanh Đức để hành hung, lột đồ. Quá trình này còn quay clip, hả hê làm nhục nữ sinh. Bất chấp nạn nhân bị đánh liên tục khóc lóc, cầu xin.

Nữ sinh bị đánh đập, lột đồ làm nhục. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương, đến tối cùng ngày thì video vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội. Sáng 28/9, nữ sinh bị đánh xin nghỉ học. Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã tới tận nhà em này để tìm hiểu. Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, nhạy cảm dễ lan truyền gây ảnh hưởng xấu đến bản thân em học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội nên nhà trường đã hướng dẫn gia đình em làm đơn trình báo Công an xã Thanh Mỹ. Công an xã Thanh Mỹ và các nhà trường liên quan đã yêu cầu những em học sinh đăng tin gỡ bài và quán triệt trong toàn trường những em có video đều phải xóa và tuyệt đối không phát tán dưới bất kỳ hình thức nào, báo cáo nêu.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phòng đã trực tiếp báo cáo lãnh đạo UBND huyện, làm việc với lãnh đạo Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã để chỉ đạo công an các xã liên quan kịp thời xử lý vụ việc. Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách công tác an ninh trường học đã trực tiếp đến làm việc, nắm thông tin tại trụ sở Công an xã Thanh Mỹ và đến các trường liên quan. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã giao trách nhiệm cho các nhà trường tiếp tục quán triệt học sinh trường mình tuân thủ quy định trong việc đưa thông tin liên quan đến vụ việc; giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các nhà trường phối hợp với Công an địa phương trong quá trình xử lý, giải quyết vụ việc theo quy định./.