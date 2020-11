Nữ sinh người Thái duy nhất của Nghệ An được tuyên dương học sinh 3 rèn luyện cấp quốc gia

Lễ tuyên dương học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào sáng ngày 29/11 tại tỉnh Bình Dương. Trong năm nay, Tỉnh đoàn Nghệ An chọn được 18 gương mặt xuất sắc tham dự lễ tuyên dương, trong đó có 17 học sinh được tuyên dương học sinh 3 tốt và có một học sinh duy nhất được tuyên dương học sinh 3 rèn luyện, đó là em Lang Thị Hải, lớp May K7E, Trường Trung cấp DTNT Nghệ An.

Trước đó, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” được Trung ương đoàn triển khai với mục đích tạo môi trường cho học sinh, sinh viên khối trường Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp và Dạy nghề tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh về lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

Lang Thị Hải (áo trắng) hiện nay đang theo học nghề may ở Trường Trung cấp DTNT Nghệ An. Ảnh: MH

Lang Thị Hải (2004) là một học sinh người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông. Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp THCS, thay vì tiếp tục học lên THPT, Hải chọn đi học nghề may vì đây là ngành nghề mà em yêu thích và hy vọng sẽ sớm có việc làm sau khi ra trường.

Gần 2 năm vừa học nghề, vừa học văn hóa, Lang Thị Hải đều đạt khá, giỏi ở các môn học và các mô đun, điểm trung bình học tập là 8.1 (chưa cộng thêm điểm rèn luyện).

Em cũng là học sinh được đánh giá cao về tính chịu khó, chăm chỉ, gương mẫu trong các hoạt động. Bên cạnh đó được nhà trường lựa chọn để huấn luyện tham dự cuộc thi tay nghề giỏi cấp tỉnh.

Những học sinh Nghệ An được tuyên dương học sinh 3 tốt, 3 rèn luyện năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Hoàn cảnh gia đình Hải khá khó khăn bởi bố mẹ làm nông và em cũng có một chị gái đã từng học nghề may tại Trường Trung cấp DTNT tỉnh. Với thành tích đã đạt được, nữ sinh người Thái cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để không phụ lòng thầy cô và xứng đáng với danh hiệu nữ sinh 3 rèn luyện.

Trước đó, Lang Thị Hải cũng là 1 trong 5 học sinh của Nghệ An được Tỉnh đoàn trao tặng danh hiệu học sinh 3 rèn luyện.

Danh sách 17 học sinh Nghệ An được tuyên dương học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm 2020.

Danh sách 17 học sinh 3 tốt của Nghệ An. Ảnh: MH