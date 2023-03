Nữ sinh tiểu học tử vong sau va chạm với xe tải

(Baonghean.vn) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2023 có nhiều điều đặc biệt khi Đội tuyển Lịch sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu lần đầu tiên có 2 giải Nhất, đó là em Hoàng Thị Thu Hiền (lớp 12C2) và Nguyễn Ngọc An (lớp 11C2). Đây cũng là hai học sinh có nhiều điều “đặc biệt”.

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 14/3, đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Nghệ An; 447 hộ bị ảnh hưởng bởi sụt lún ở "thủ phủ khoáng sản" Nghệ An được hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng; Bắt nhanh đối tượng trộm điện thoại Iphone 14 Pro Max… là những thông tin nổi bật ngày 14/3.

(Baonghean.vn) - Dù chỉ tung vào đội hình 2, nhưng U17 Sông Lam Nghệ An vẫn dễ dàng đánh bại U17 Huế để xếp ở vị trí đầu bảng B. Trận đấu thuộc vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, diễn ra vào lúc 14h00, ngày 14/3, trên sân vận động PVF.

(Baonghean.vn) - Vào sáng 16/3 tại thành phố Vinh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì buổi đối thoại với thanh niên tỉnh Nghệ An dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh kết hợp với trực tuyến tại 21 điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã.

(Baonghean.vn) - 447 hộ dân ở xã Châu Hồng đã nhận khoản tiền hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi sụt lún. Toàn bộ số tiền do Công ty CP Tân Hoàng Khang chi trả. Ngoài ra, còn 2 hộ dân chưa nhất trí với khoản hỗ trợ và phát sinh thêm 67 hộ khác.

(Baonghean.vn) - Các biện pháp trừng phạt chống Nga đang dẫn đến tình trạng nhiều nước từ bỏ đồng USD, khiến Washington không thể phô trương được sức mạnh của mình trên trường quốc tế, nhà bình luận Jay Newman của tờ New York Post viết.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13524 ngày 14-3-2023.

(Baonghean.vn) - Đây cũng là cách để du lịch Nghệ An từng bước làm mới mình nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng và “khó tính” của du khách.

(Baonghean.vn) - Sau các trận đấu đầu tiên của giải đấu, sức mạnh của các đội bóng tham dự giải đã phần nào được thể hiện. U17 PVF, U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Câu lạc bộ Viettel đang chứng tỏ mình là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm nay.

(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An vừa ký kết chương trình phối hợp về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.