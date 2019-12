Nữ tiếp viên 16 tuổi đâm chết khách vì bị đánh và lật kèo tiền bo

Công an TP Long Xuyên đang tiến hành thủ tục bàn giao Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra vì có liên quan đến vụ giết người.

Cơ sở massage nơi xảy ra vụ việc . Theo thông tin ban đầu, Phương Anh là nhân viên cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên).



Khoảng 18h tối qua, Lâm Thanh H. (31 tuổi, ngụ xã Châu Phong, TX Tân Châu) đến cơ sở massage 77 đang trong tình trạng say rượu. Tại đây, H. được Phương Anh massage. Theo thỏa thuận, Phương Anh massage “thư giãn” cho H. với giá 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, sau khi massage "thư giãn" xong, H. lật kèo chỉ đồng ý "bo" cho Phương Anh 250 nghìn đồng. Phương Anh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Báo An Giang