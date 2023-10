Nữ vận động viên cầu mây Nghệ An và những tấm huy chương Vàng lịch sử

Cơ duyên với cầu mây từ bóng đá

Sinh năm 1998 trong một gia đình nông dân ở xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, từ nhỏ, Nguyễn Thị My đã được thừa hưởng niềm đam mê bóng đá từ người bố là ông Nguyễn Văn Luật. Không những cùng bố “cháy” hết mình với những trận cầu hấp dẫn trên tivi, từ những năm tiểu học, cứ buổi chiều, sau giờ tan học, My lại cùng đám bạn trai trong làng đi đá bóng. Người nhỏ thó so với các bạn nhưng trên sân bóng cô bé My lại rất hăng, thích chơi ở vị trí tiền đạo để ghi bàn.

Nguyễn Thị My cùng tấm Huy chương Vàng vừa giành được tại ASIAD 2023. Ảnh: NVCC

Và bóng đá cũng là cơ duyên để Nguyễn Thị My đến với môn cầu mây. Cuối năm 2009, khi đang học lớp 6 Trường THCS Diễn Tân, My được chọn vào đội tuyển bóng đá nữ của trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng huyện. Đúng dịp này, huấn luyện viên Hồ Thị Minh Thuận của Trung tâm Đào tạo - huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An) đi tuyển quân. Và với sự nhanh nhẹn và đôi chân khéo léo trên sân bóng, My nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nữ huấn luyện viên này.

Một khoảnh khắc đời thường của vận động viên cầu mây Nguyễn Thị My. Ảnh: NVCC

Sau Hội khỏe Phù Đổng năm đó, huấn luyện viên Hồ Thị Minh Thuận đã tìm đến nhà của Nguyễn Thị My để thuyết phục bố mẹ cô bé cho con gái vào tập luyện cầu mây tại thành phố Vinh. Sẵn đam mê thể thao nên bố mẹ My nhanh chóng đồng ý. Tháng 2/2010, sau Tết Nguyên đán, My khăn gói vào thành phố Vinh để đầu quân cho đội cầu mây của Trung tâm Đào tạo - huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An.

Sau gần 2 năm tập luyện, năm 2012, My được ban huấn luyện cho thử sức tại giải Cầu mây trẻ toàn quốc và Giải vô địch Các câu lạc bộ cầu mây toàn quốc ở các nội dung đội tuyển 2 người, 3 người và 4 người. Dù cũng giành được một số huy chương nhưng phải đến năm 2013, cô bé mới trở thành “kép” chính trong đội cầu mây trẻ Nghệ An. Tại Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc năm 2013, Nguyễn Thị My đã cùng đồng đội giành Huy chương Vàng ở đội tuyển 3.

Nguyễn Thị My và HLV Hoàng Hữu Nghĩa - Trưởng bộ môn cầu mây của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Ảnh: NVCC

Cũng trong năm 2013, Nguyễn Thị My còn cùng đội cầu mây Nghệ An giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch cầu mây quốc gia - sân chơi cấp độ cao nhất trong nước của cầu mây Việt Nam. Ở tuổi 15, Nguyễn Thị My được Ban huấn luyện đội cầu mây Nghệ An xem là “đầu tàu” của lớp kế cận những người đàn chị đã thành danh trước đó như Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Mơ.

Và nữ vận động viên quê Diễn Châu đã cho thấy được khả năng và bản lĩnh khi thi đấu xuất sắc tại các giải đấu trong nước, nhờ đó từ năm 2014 đến nay, năm nào đội cầu mây Nghệ An cũng giành Huy chương Vàng ở các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc, Giải vô địch cầu mây quốc gia, Giải vô địch các câu lạc bộ cầu mây quốc gia và Giải vô địch cầu mây trẻ quốc gia, cùng các giải địa phương mở rộng.

Những tấm huy chương Vàng lịch sử

Sớm bộc lộ tố chất và thi đấu xuất sắc ở các giải trong nước, năm 2014, Nguyễn Thị My được thầy Hoàng Hữu Nghĩa - Huấn luyện viên đội tuyển cầu mây nữ Quốc gia, đồng thời là trưởng bộ môn cầu mây của Trung tâm Đào tạo - huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An, triệu tập vào đội tuyển cầu mây trẻ quốc gia, rồi đội tuyển cầu mây quốc gia.

Nguyễn Thị My (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng đội tại Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vô địch Giải vô địch cầu mây châu Á năm 2023. Ảnh: NVCC

Không để mang tiếng “được gọi nhờ đồng hương”, Nguyễn Thị My đã rất nỗ lực tập luyện và dần khẳng định được vị trí quan trọng của mình trên đội tuyển ở các nội dung đội tuyển 3, đội tuyển 4. Cô được các huấn luyện viên nhận xét hội tụ nhiều phẩm chất như kỹ thuật, phản xạ, nhãn quan chiến thuật… và là một trong những vận động viên không thể thiếu trong các nội dung đội tuyển 4, đội tuyển 3 của cầu mây Việt Nam. Đặc biệt, cô đã cùng các đồng đội ở đội tuyển giành được những tấm Huy chương Vàng mang tính lịch sử.

Đầu tiên là tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG) năm 2016, ở tuổi 18, Nguyễn Thị My đã cùng các tuyển thủ đàn chị Nguyễn Thái Linh, Trần Thị Hồng Nhung, Đỗ Thị Nguyên giúp cầu mây Việt Nam lần đầu tiên giành Huy chương Vàng ở giải đấu này sau khi xuất sắc giành thắng lợi 2-0 trước đội tuyển Myanmar ở nội dung đội tuyển 3.

Ở Giải cầu mây thế giới 2022 diễn ra tại Bangkok vào cuối tháng 7/2022, Nguyễn Thị My cùng các đồng đội Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thu Trang đã xuất sắc đánh bại đối thủ truyền kiếp, đồng thời là đội chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết nội dung đội tuyển 4 với tỷ số 2-0. Đây là chức vô địch lịch sử của cầu mây nữ Việt Nam bởi ở nội dung này, đội tuyển cầu mây nữ Thái Lan rất mạnh và cầu mây nữ của Việt Nam đã không thể đánh bại đối thủ trong suốt 16 năm qua.

Một năm sau đó, Nguyễn Thị My lại cùng các đồng đội Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền bảo vệ thành công chức Vô địch thế giới ở nội dung đội tuyển 4 nữ. Đây cũng là lần đầu tiên cầu mây nữ Việt Nam 2 lần liên tiếp vô địch thế giới.

Đặc biệt, tại ASIAD 2023 vừa qua, trong lần đầu tiên giữ trọng trách mang băng đội trưởng ở một giải đấu quốc tế, Nguyễn Thị My đã cùng các vận động viên Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Tú Trinh và Trần Thị Hồng Nhung đánh bại đội tuyển Indonesia ở trận chung kết nội dung đội tuyển 4 để giành tấm Huy chương Vàng lịch sử.

Nguyễn Thị My mang băng đội trưởng đội cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 2023. Ảnh: NVCC

Sau 17 năm, cầu mây nữ Việt Nam mới giành được tấm Huy chương Vàng ở một kỳ ASIAD, kể từ khi lứa của những Lữu Thị Thanh, Hải Thảo... lên đỉnh vinh quang ở ASIAD 2006. Nhưng chức vô địch này còn vang dội hơn khi đội tuyển nữ Việt Nam giành thành tích toàn thắng sau 5 trận đấu của giải.

Chia sẻ về giải đấu này, Nguyễn Thị My cho biết: “Tại SEA Games 32 vào tháng 5 ở Campuchia, bọn em đã thua Thái Lan tại chung kết đồng đội 4 người nữ. Lúc đó cả đội rất buồn bởi chưa có được Huy chương Vàng nghĩa là chưa thành công. Do đó, sau SEA Games, bọn em đã nỗ lực liên tục tập luyện. Mỗi ngày, ngoài bài tập thể lực, đội còn tập với cầu không dưới 10 giờ đồng hồ để nâng cao cảm giác cầu cũng như hoàn thiện tâm lý. Nhờ vậy, đội đã bảo vệ thành công chức vô địch thế giới rồi giành Huy chương Vàng ở ASIAD vừa qua”.

Nguyễn Thị My (số 2) cùng các đồng đội mừng chiến thắng trong trận chung kết cầu mây nội dung đội tuyển 4 nữ tại ASIAD 2023. Ảnh: NVCC

Ngoài các tấm Huy chương Vàng lịch sử kể trên, Nguyễn Thị My còn cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng ở Giải vô địch cầu mây châu Á năm 2023, Huy chương Bạc SEA Games các năm 2019, 2022, 2023, Huy chương Bạc ASIAD 2018, Huy chương Bạc Giải vô địch thế giới năm 2019...