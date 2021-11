Nữ VĐV Pencak silat và hành trình tìm lại chính mình

Tìm lại chính mình



Trong buổi chiều cuối tháng 11, giữa cái lạnh se sắt tràn về thành Vinh, các VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An vẫn miệt mài tập luyện. Bởi chỉ trong vài ngày nữa thì Giải Cup Pencak silat mở rộng sẽ được tổ chức ở Hải Phòng. Dù thời tiết lạnh giá nhưng có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi làm ướt sũng chiếc áo của Nguyễn Thị An. Trên sàn đấu, đôi chân thoăn thoắt của cô đang liên tục ra đòn, cố gắng dành điểm trước bạn đấu.

An cho hay: “Trong buổi tập muốn mình không bị chấn thương, bị trúng đòn, thì phải tập với tâm thế như đang trên sàn đấu, phải nghiêm túc, hết mình trong từng động tác, từng bước di chuyển, điều đó sẽ giúp mình tiến bộ hơn trong thể lực, cũng như kỹ thuật. Em cũng thường thi đấu với các bạn nam bởi họ có tố chất hơn mình, từ đó mình sẽ học hỏi được nhiều hơn”.

Cách đây 2 năm, VĐV Nguyễn Thị An lập gia đình và sinh con; để làm trọn thiên chức của người phụ nữ, cô phải rời xa sàn đấu khá lâu. Quãng thời gian dài không được tập luyện đã làm cho thể lực của An xuống rất nhiều. Sau quãng thời gian nghỉ sinh, nuôi con, đến khi trở lại sàn tập lại trúng vào đợt nghỉ dịch, vì thế giờ đây An đang chạy đua với thời gian để có thể lấy lại được cảm giác thi đấu.

Trần Thị An cùng các đoàn Pencak Silat Nghệ An tham dự giải Pencak silat vô địch toàn quốc. Ảnh NVCC An cho biết: “Bây giờ thời gian bước vào giải Cup mở rộng không còn nhiều, em đang nỗ lực từng ngày để có thể lấy lại được thể lực, sức bền của mình. Ngoài thời gian chính khóa trên lớp, em còn tranh thủ chạy bộ, tập các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao sức khỏe và tập đấu đối kháng nhiều hơn để có thể làm quen với cảm giác thi đấu sau quãng thời gian nghỉ kéo dài”.



Giải Cup Pencak silat mở rộng không là phải một giải lớn trong năm nhưng đây là giải đấu được nhiều VĐV chờ đợi. Bởi sau quãng thời gian dài phải nghỉ dịch, ai cũng muốn được thể hiện mình, muốn tìm lại được phong độ. VĐV Trần Thị An cũng đặt mục tiêu rất cao trong giải đấu lần này. Cô muốn mình sẽ dành được tấm huy chương Vàng, đó như một lời khẳng định với mọi người rằng cô đã trở lại.

Những kỳ vọng mới

Trần Thị An bén duyên với Pencak silat cũng đầy bất ngờ bởi cô gái quê ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thuở nhỏ đã rất đam mê chơi thể thao, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ theo nghiệp này. Ngay trên ghế nhà trường, An đã là một học sinh nổi bật ở môn điền kinh, mang nhiều tấm huy chương về cho trường mình. Sớm thể hiện được những tố chất nên vào năm lớp 9, cô được thầy của mình giới thiệu sang Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An để thi tuyển.

Ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên, HLV Trịnh Thị Mùi đã đánh giá Trần Thị An là cô gái có tố chất và An được tuyển vào trung tâm. Vào môi trường thể thao chuyên nghiệp với những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với ý chí, nghị lực và tinh thần cầu tiến cao, cô nhanh chóng bắt nhịp được với những giáo án mà HLV đưa ra.

“Em luôn nghĩ mình không phải là người có nhiều năng khiếu bẩm sinh về thể thao, vì thế em rất chăm chỉ trong tập luyện. Mỗi động tác mà HLV đưa ra em luôn cố gắng thực hiện nó nhiều lần để thuần thục”, An kể.

Trần Thị An dành huy chương Vàng giải vô địch các câu lạc bộ Pencak silat toàn quốc năm 2017. Ảnh NVCC Năm 2013, sau khi đã tập được một năm tại trung tâm, An được HLV cho cọ xát ở giải trẻ toàn quốc. Lần đầu tiên bước vào giải đấu lớn, kinh nghiệm, tâm lý còn non nớt, vì vậy cô gái quê Nghi Xuân đã phải chịu thất bại chóng vánh và bị loại khỏi giải. Sau giải đấu đó, An không thất vọng về bản thân mà quyết tâm hơn để trở lại mạnh mẽ.



Một năm sau thất bại, An lại bước lên sàn đấu với tâm thế khác. Tự tin, bản lĩnh sau khi đã có quãng thời gian rèn kỹ, chiến thuật chu đáo, song để bước vào trận bán kết, cô gái sinh năm 1996 đã phải giành chiến thắng tới 17 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ở giải năm đó, cô dừng lại với tấm HCĐ.

“Đó là tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp của em, tuy nó không phải là thành tích mong đợi, nhưng đó là tấm huy chương mà em đã cố gắng hết sức để giành được, em thấy thoải mái và tự nhủ hãy nỗ lực hơn nữa trong tương lai”, VĐV Trần Thị An nhớ lại. Những năm tiếp theo là những năm "hái vàng" của Trần Thị An. Cô đã giành cho mình 4 tấm huy chương Vàng, cùng rất nhiều bạc và đồng ở các giải khác nhau. Để có được thành tích đó, trước khi bước vào mỗi giải đấu An luôn trăn trở với những bài chiến thuật mà HLV đưa. Chính sự nghiêm túc với nghề đã đưa cô đến được với những thành công mà rất nhiều VĐV mơ ước. An chia sẻ: “Chặng đường gắn bó với thể thao đã mang đến cho em rất nhiều thứ, những danh hiệu và cả tương lai tốt đẹp. Xuất thân từ gia đình vất vả, chính thể thao đã cho em một cuộc sống đủ đầy hơn, có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Em vẫn nỗ lực hơn nữa trong chặng đường tới”.