Kinh tế Nước khoáng IMIZU - mạch nguồn tinh khiết Nhà máy sản xuất nước đóng chai Thiên Nhẫn thuộc Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nước uống đóng chai. Từ mạch nguồn tinh khiết nơi vùng đất thiêng, qua bàn tay khối óc và sự tâm huyết của những cán bộ, kỹ sư, nguồn nước ấy đã đến với người tiêu dùng thông minh.

Linh thiêng một vùng đất

Thiên Nhẫn là dãy núi trải dài trên địa phận nhiều huyện thuộc tỉnh Nghệ An. Từ ngàn đời xưa, người dân đã đặt tên cho dãy núi này là Vạn Rú, để chỉ một dãy núi có hàng vạn đỉnh núi lớn nhỏ nối liền nhau trùng điệp tựa như bức tường thành vững chắc, nguy nga hùng vĩ giữa đất trời. Trong số hàng ngàn ngọn núi có độ cao bình quân từ 150m đến 200m của dãy núi Thiên Nhẫn, có ba đỉnh cao nhất mà nhân dân địa phương gọi là "Tam Thai", gồm đỉnh Động Bút cao 240m, đỉnh Động Trọ Voi cao 253m và đỉnh Động Thiên Nhẫn (còn gọi là ngọn Hoàng Tâm) cao 254m.

Núi Thiên Nhẫn. Ảnh: Nguồn Internet

Ngoài ra, núi Thiên Nhẫn còn có những địa danh đẹp nổi tiếng như: Khe Tằm, chảy từ ngọn Việt Sơn, nước trong mát quanh năm, nhân dân địa phương quen gọi là Khe Tây. Theo truyền tụng, người Pháp ngày xưa đóng đồn ở Linh Cảm (Hà Tĩnh) và có đồn đóng mãi tận Núi Thành (Nghệ An) vẫn cho người đến đây lấy nước về dùng. Đặc biệt, do thế núi Thiên Nhẫn trùng điệp như bức trường thành nên tổ tiên ta ngày xưa thường lấy núi Thiên Nhẫn làm căn cứ chống giặc ngoại xâm.

Mạch nguồn tinh khiết

Sản xuất nước suối Thiên Nhẫn ở Nhà máy nước Thiên Nhẫn TP. Vinh. Ảnh: Trân Châu

Trải qua hàng nghìn năm hình thành và kiến tạo từ các lớp đất đá trầm tích thiên nhiên, bên cạnh vẻ đẹp huyền bí, mê hoặc thì dãy núi Thiên Nhẫn còn ẩn chứa những kho báu phong phú và quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Trong số đó phải kể đến nguồn nước ngầm tự nhiên được thẩm thấu qua các lớp địa tầng và tích lũy tại độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Đó là nguồn nước khoáng thiên nhiên giàu khoáng chất, hấp thu muối, các yếu tố vi lượng như Calcium, Magiê, Potassium, Sodium, Bicarbonate,... rất tốt cho sức khỏe của con người.

Nơi đây hình thành một khe nước ở thành Lục Niên thuộc dãy Thiên Nhẫn. Ven chân ngọn núi Sắt tại dãy núi Thiên Nhẫn thuộc địa phận xã Khánh Sơn - huyện Nam Đàn (Nghệ An), cách đây hàng trăm năm đã xuất lộ nguồn nước ngầm tại khe Cống Kẹp có chất lượng cao, chứa nhiều khoáng chất và cực kỳ tinh khiết, được người dân địa phương và người dân ở các vùng khác rất ưa chuộng, đến đây lấy về để sử dụng hàng ngày. Đây cũng là địa điểm đã được người Pháp khai thác nước để sử dụng.

Có một số người còn truyền tai nhau rằng, người Pháp khi đó còn tổ chức xây dựng cả một dây chuyền đóng chai để đưa về "mẫu quốc", nên vì thế mà lời đồn về công dụng của nguồn nước ngầm ở đây ngày càng được lan xa. Trải qua hàng nghìn năm kiến tạo, nguồn nước ngầm hoàn toàn tự nhiên này đã được chắt lọc và thẩm thấu qua nhiều lớp đất, sỏi và đá thạch anh. Sau đó được tích lũy và gìn giữ tại độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, tạo nên một nguồn nước trong lành, mát lạnh, chứa đầy đủ các khoáng chất thiên nhiên và không có tạp chất.

Kiểm tra quy trình sản xuất nước. Ảnh: Trân Châu

Ngày nay, mạch nguồn tinh khiết này vẫn được người dân địa phương và các vùng lân cận sử dụng như một thói quen để nâng cao sức khoẻ. Nguồn nước ở đây được người dân đánh giá là trong, mát, có vị ngọt, dùng để uống trực tiếp mà không cần qua xử lý, dùng để nấu rượu và nấu nước chè rất ngon. Từ đó, nhiều hộ dân đã đầu tư khai thác, kinh doanh nguồn nước ngầm này. Tại khu vực xã Khánh Sơn, Nam Đàn, có nhiều hộ gia đình kinh doanh nguồn nước sạch với phương thức dùng xe bồn chuyên dụng chở nước cung cấp cho người tiêu dùng khi có nhu cầu.

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích chất lượng về các mạch nước ngầm ở đây, các kỹ sư của Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An nhận thấy chỉ có khoảng 200m chiều dài đường chim bay ở khu vực xóm 11, xã Khánh Sơn - Nam Đàn là khu vực có nguồn nước ngầm đạt yêu cầu chất lượng tốt nhất, trữ lượng dồi dào, ổn định quanh năm. Nơi đây là địa điểm đã được người Pháp khai thác nước để sử dụng. Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã mời chuyên gia tiến hành khảo sát địa chất, khoan thăm dò trữ lượng, đồng thời gửi mẫu đi phân tích chất lượng tại các đơn vị kiểm nghiệm hàng đầu Việt Nam như: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Việt Nam… Thật bất ngờ, khi các kết quả phân tích mẫu đều đạt được các chỉ số hóa lý, vi sinh… ở ngưỡng rất tốt.

Sản xuất nước đóng chai Thiên Nhẫn. Ảnh: Trân Châu

Đầu tư công nghệ, nâng tầm chất lượng sản phẩm

Sau khi tìm được mạch nước ngầm có trữ lượng dồi dào, chất lượng nguồn nước tốt dưới chân núi Sắt, được sự chấp thuận đầu tư của các cơ quan quản lý tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty đầu tư xây dựng Nhà máy nước Thiên Nhẫn tiến hành khai thác và đi vào sản xuất các sản phẩm nước uống đóng chai từ nguồn nước thiên nhiên quý giá, giàu khoáng chất, với mong muốn mang lại giá trị tốt đẹp từ thiên nhiên cho con người.

Để khai thác hiệu quả nguồn nước tinh khiết này, Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã đầu tư dây chuyền công nghệ tự động hóa, hoàn toàn khép kín (đầu vào là phôi chai nhựa, đầu ra là chai nước thành phẩm), đồng bộ từ hệ thống xử lý nước đến hệ thống chiết rót và đóng chai. Đặc biệt, nhờ công nghệ siêu lọc UF hiện đại nhất của Mỹ kết hợp với sự chuyển giao công nghệ tách i-on kiềm tiên tiến của Nhật Bản đã tạo ra các sản phẩm nước uống tinh khiết và nước i-on kiềm đóng chai cao cấp, mang thương hiệu IMIZU. Đây là một sản phẩm nước tinh khiết chất lượng cao, đạt các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh tốt nhất của nước uống để mang lại những giá trị tuyệt vời nhất cho người tiêu dùng.

Nhà máy còn trang bị thêm các thiết bị lọc than hoạt tính, lọc xác khuẩn và đèn UV tiêu diệt vi khuẩn, cùng với hệ thống chiết rót, đóng chai hoàn toàn tự động để đảm bảo quá trình sản xuất đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thông minh của khách hàng, Nhà máy đã chuyển giao công nghệ sản xuất nước i-on kiềm đóng chai từ Nhật Bản. Hiện tại, nước i-on kiềm đang được sử dụng phổ biến nhất tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu, bởi giàu tính kiềm, giàu vi khoáng, giàu hydrogen (chất chống oxy hóa cực mạnh) và cấu trúc phân tử nước siêu nhỏ, nhằm cải thiện sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa axit dư thừa, trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, phòng chống và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mạn tính và tốt cho phụ nữ mang thai...

Nhà máy hiện đang sản xuất 2 dòng sản phẩm chính là: Nước uống đóng chai và Nước i-on kiềm đóng chai mang thương hiệu IMIZU. Trong đó có các sản phẩm với các dung tích khác nhau bao gồm: Nước uống đóng chai IMIZU pure water; IMIZU pure water 350ml; IMIZU pure water 500ml, nước uống đóng bình Thiên Nhẫn 19L và nước i-on kiềm đóng chai IMIZU ION. Với các dòng sản phẩm này, Nhà máy nước Thiên Nhẫn đã góp thêm cho thị trường nhiều sản phẩm nước tinh khiết chất lượng, có giá trị dinh dưỡng được chắt lọc từ trầm tích vùng đất thiêng xứ Nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng./.