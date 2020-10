Nước lũ lên, nhiều địa phương ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học

(Baonghean.vn) - Ngày thường cuộc sống cư dân vạn đò vốn đã khó khăn, vất vả, mùa mưa lũ lại càng tăng thêm nỗi gian nan và hiểm nguy. Những người sống và mưu sinh bằng nghề chài lưới luôn mong sông nước yên bình và khao khát một thửa đất để dựng nhà, có chốn đi về an toàn trong ngày bão gió.

(Baonghean.vn) - Do hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xảy ra mưa lớn, kéo dài gây úng ngập, chia cắt cục bộ ở một số địa phương.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp (suy yếu từ cơn bão số 9) kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ sáng sớm ngày 29/10 ở khu vực huyện Kỳ Sơn, Nghệ An có mưa to. Trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất, huyện Kỳ Sơn tiếp tục sơ tán các hộ dân ở các địa phương nằm trong diện sạt lở núi.