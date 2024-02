Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hội chợ Foodex Japan là Triển lãm Thương mại Chuyên nghiệp Số 1 Châu Á về Thực phẩm & Đồ uống. Đây cũng là nơi để các doanh nghiệp, cá nhân cập nhật các xu hướng, mở rộng và nâng tầm mối quan hệ đối tác kinh doanh. Nước mắm Vạn Phần (Nghệ An) sẽ có mặt tại đây.

Hội chợ quốc tế uy tín

Hội chợ Foodex Japan được tổ chức tại Nhật Bản giúp kết nối với các quốc gia tại Châu Á và thế giới, tạo cơ hội hợp tác cho những doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến ngành thực phẩm.

Tại hội chợ này, các ngành hàng được lựa chọn trưng bày bao gồm: Thực phẩm đông lạnh, gia vị, thực phẩm nhập khẩu, đồ uống, thịt, hải sản, thức ăn đã qua chế biến, thực phẩm nông nghiệp…

Kiểm tra chất lượng nước mắm Vạn Phần. Ảnh: Hoài Thu

Để có mặt tại hội chợ uy tín này, nước mắm Vạn Phần tại Nghệ An đã trải qua quá trình chọn lọc kỹ càng về hồ sơ, đáp ứng các tiêu chí khắt khe, nhất là tiêu chí an toàn thực phẩm mà hội chợ đề ra.

Năm 2024, hội chợ dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 5 -8/3 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tokyo (Tokyo Big Sight).

Khi tham gia Hội chợ Foodex Japan, các nhà sản xuất và doanh nghiệp phải tuân thủ những nguyên tắc và điều kiện về sản phẩm/hàng hóa nghiêm ngặt như: Sản phẩm phải đáp ứng được các quy định về an toàn thực phẩm của Nhật Bản và quốc gia xuất khẩu. Các yếu tố đáp ứng bao gồm những quy định nghiêm ngặt và đạt tiêu chuẩn về thành phần, nguồn gốc, cách chế biến, bảo quản và vận chuyển sản phẩm.

Sản phẩm phải có đầy đủ giấy chứng nhận, giấy tờ liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Các giấy tờ bao gồm: giấy chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng và an toàn thực phẩm; Sản phẩm phải có thông tin rõ ràng, minh bạch và công khai về thành phần, cách sử dụng, bảo quản và hạn sử dụng. Đặc biệt những thông tin này phải được xuất hiện trên nhãn sản phẩm và các tài liệu tài trợ khác.

Các điều kiện trên cần được tuân thủ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm, sức khỏe của người tiêu dùng và tăng độ uy tín của Hội chợ Foodex.

Cơ hội thăng hoa

Vượt qua các yêu cầu khắt khe đó, nước mắm Vạn Phần sẽ có mặt tại hội chợ Foodex Japan năm 2024 -một triển lãm quốc tế về thực phẩm và đồ uống lớn nhất châu Á và được xem là cơ hội vàng giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thương hiệu nước mắm Vạn Phần tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm. Việc tham gia hội chợ giúp, mở rộng thị phần, phát triển kênh phân phối tại Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: P.V

Đại diện Công ty CP nước mắm Vạn Phần cho biết: Riêng đối với các mặt hàng nông và thủy sản khi tham gia hội chợ Foodex Japan cần đáp ứng được các quy định về vệ sinh, khử trùng và kiểm soát dịch bệnh của Nhật Bản và quốc gia xuất khẩu. Sản phẩm khi mang đến hội chợ trưng bày, chế biến phải được đóng gói và đóng thùng đúng cách để đảm bảo an toàn vận chuyển và bảo quản…

Nước mắm Vạn Phần là một đặc sản nổi tiếng của Nghệ An. 1 lít nước mắm cốt nhĩ Vạn Phần được làm ra từ 4kg cá cơm than tươi, ướp trong 1.2kg muối hạt tinh khiết, lên men tự nhiên tạo ra những giọt nước mắm cất thơm đặc trưng và sánh màu hổ phách, được tinh lọc và đóng chai theo quy chuẩn. Người tiêu dùng Nhật Bản cũng đã làm quen và yêu thích nước mắm Cốt Nhĩ Vạn Phần không chỉ vì sự thơm ngon mà còn là một sản phẩm an toàn.

Nước mắm Vạn Phần xuất khẩu lô hàng 400.000 lít sang Nhật. Ảnh: CSCC.

Việc tham gia hội chợ Foodex Japan cũng là cơ hội để sản phẩm có thể tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm vào thị trường tiềm năng và giá trị như Nhật Bản; Trao đổi và học hỏi nhiều kinh nghiệm, xu hướng phát triển của ngành hàng F&B từ những “ông lớn” khác trên thị trường; Phát triển và ứng dụng thêm nhiều công nghệ mới, tối đa hóa sản lượng và nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguồn lực và chi phí…

Vị trí gian hàng nước mắm Vạn Phần được bố trí tại hội chợ. Ảnh: CSCC