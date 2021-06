Nước mắt mặn chát của gã trai vùi cả thanh xuân vào ma túy

(Baonghean.vn) - Đây là cảnh quay trực tiếp vụ bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Lầu Bá Của (SN 1991), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, bị các lực lượng công an phối hợp truy đuổi trên đường tiêu thụ. Quá trình phát hiện lực lượng Công an truy đuổi, đối tượng Lầu Bá Của đã chỉ đạo lái xe ô tô bỏ chạy khoảng vài trăm mét, tuy nhiên nhanh chóng bị lực lượng Công an áp sát, bắt giữ khi đến địa phận khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Khám xét nhanh, công an thu giữ 5 kg ma túy dạng đá, 1 con dao mẹo.