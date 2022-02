Nước Mỹ ghi nhận hơn 900.000 ca tử vong do COVID-19

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế St. Mary tại Tarzana, California (Mỹ) ngày 3/1/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phân tích dữ liệu từ Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ, có khoảng 8,1 triệu thành viên các gia đình rơi vào cảnh mất người thân do đại dịch COVID-19 và khoảng 300 nghìn người Mỹ tử vong kể từ khi biến thể Delta và Omicron xuất hiện tại quốc gia này vào mùa Hè 2021. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mỹ cao nhất ở bang Mississippi và thấp nhất ở bang Hawaii.

Nhìn chung, hơn 1/5 người ở Mỹ đã bị nhiễm COVID-19, với hơn 76 triệu trường hợp được báo cáo kể từ khi bắt đầu đại dịch. Các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số tại Mỹ cũng phải đối mặt với nguy cơ dương tính ngày càng tăng, làm gia tăng số ca nhập viện và tử vong do COVID-19. Theo đó, khả năng tử vong do COVID-19 đối với người Mỹ gốc Phi, châu Á, Mỹ La tinh và thổ dân Mỹ cao hơn người da trắng từ 1 đến 2 lần.

Mặc dù đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát tại quốc gia này, với trung bình 415 nghìn ca dương tính, 2.300 ca tử vong mỗi ngày cùng 120 nghìn bệnh nhân đang phải điều trị tại viện, hiện vẫn còn khoảng 62 triệu người Mỹ đủ điều kiện chưa chủng ngừa, trong khi 84 triệu người khác vẫn chưa tiêm mũi vaccine nhắc lại.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính rằng, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ cao hơn khoảng 32% so với báo cáo từ tháng 2/2020 đến tháng 9/2021. Theo dữ liệu mới nhất của CDC, những người trưởng thành chưa được tiêm chủng có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn 97 lần so với những người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ và tiêm liều tăng cường. Đáng chú ý, nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn đáng kể đối với những người lớn tuổi, với 76% số người chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu thuộc nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên, bao gồm hơn 28% số người chết nằm trong nhóm tuổi từ 85 trở lên.