Nước ngập sâu, người dân Quỳnh Lưu sơ tán tránh lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong ngày 25/9, mưa to xảy ra tại huyện Quỳnh Lưu đã khiến nhiều địa phương ngập sâu; có nơi bị cô lập hoàn toàn như xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ.



Ngay trong chiều nay, lực lượng chức năng gồm công an, quân sự huyện, dân quân tự vệ và thanh niên địa phương đã được huy động đến vùng ngập lụt để giúp bà con “chạy lũ”.

Lực lượng công an hỗ trợ người già ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Việt Hùng

Tại xóm 13, xã Quỳnh Lâm, nước ngập sâu gần 1m, nhiều gia đình phải sơ tán đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Trước tình hình đó, hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự... hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Đồng thời, huyện cắt cử lực lượng túc trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu, di dời dân ở những điểm ngập sâu khi có lệnh.