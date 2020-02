Nuối tiếc EU, Scotland tìm cách giành độc lập

Nước mắt ở Scotland



Chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu, kết thúc hơn 3 năm đầy sóng gió là một thắng lợi lớn về mặt chính trị của Thủ tướng Anh Boris Johnson và những người ủng hộ Brexit. Bởi vậy, Anh đã có một đêm kỷ niệm tưng bừng với các màn trình diễn hoành tráng, các cuộc tuần hành của đám đông chào mừng ngày nước Anh có thể bước đi trên con đường mình đã chọn. Nhưng đó không phải là những gì diễn ra ở Scotland, nơi 62% cử tri phản đối Brexit.

Rất nhiều người đã tham gia các buổi biểu tình, từ Dumfries tới Golloway, tổ chức buổi cầu nguyện ở trong ánh nến ở quảng trường thành phố Dundee để bày tỏ sự tiếc nuối khi giờ đây, họ không còn được xem là công dân của Liên minh châu Âu nữa.

Người dân Scotland thắp nến ở Quảng trường thành phố Dundee thể hiện sự tiếc nuối khi phải rời khỏi Liên minh châu Âu. Ảnh: The National

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cũng tuyên bố, sau sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, Scotland sẽ đẩy nhanh tiến trình đòi độc lập, đồng thời khẳng định “Vương quốc Anh mà người Scotland từng mong muốn là một phần trong đó giờ đã không còn tồn tồn tại!”. Bà Sturgeon còn đăng tải dòng trạng thái trên Twitter nêu rõ: “Scotland sẽ trở về trung tâm châu Âu với tư cách là một quốc gia độc lập”. Theo bà Nicola Sturgeon, việc đòi độc lập thể hiện sự lựa chọn của cử tri Scotland, rằng Scotland sẽ kiên định theo đuổi con đường để trở thành một thành viên của “gia đình châu Âu” khi mà khoảng cách chính trị giữa London và Edinburgh đang ngày càng nới rộng.

Chông gai phía trước



Dự định tổ chức trưng cầu ý dân sau cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5/2021 bị nhiều người ủng hộ độc lập ở Scotland chỉ trích là chậm trễ. Tuy nhiên, bà Nicola Sturgeon lý giải rằng, việc tìm kiếm độc lập và trở về với Liên minh châu Âu không phải là chặng đường dễ dàng, vì thế Scotland không thể vội vã. Điều cần thiết với người dân Scotland lúc này là đoàn kết, tập trung vào mục tiêu phía trước và tiếp tục con đường vẫn còn dang dở.

Để chuẩn bị cho quy trình xin gia nhập này, chính phủ của Thủ hiến Nicola Sturgeon đã có kế hoạch lập pháp mới nhằm giúp hệ thống các chính sách nội địa của Scotland gần gũi nhất có thể so với các quy định của EU. Nhưng đây chắc chắn là một mục tiêu không dễ dàng và có thể mang đến những xung đột gay gắt hơn giữa chính quyền Scotland với chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson. Khi đề cập đến việc đàm phán một thỏa thuận với Liên minh châu Âu giai đoạn “hậu Brexit”, ông Boris từng bày tỏ quan điểm không muốn liên kết chặt chẽ chính sách của Anh với chính sách của châu Âu trong các lĩnh vực quan trọng như quyền của người lao động, trợ cấp nhà nước hay bảo vệ môi trường. Khi chính sách của Anh và Liên minh châu Âu ngày một xa nhau, thì Scotland - với tư cách là một phần lãnh thổ của Anh sẽ rất khó thiết lập hệ thống chính sách gần gũi với EU.



Phong trào “Leave A Light On For Scotland” phản đối việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Ảnh: The National