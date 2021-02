Ổ cờ bạc bị cảnh sát vây bắt, hàng chục người tháo chạy tán loạn giữa đồng lúa

Công an Kiên Giang cho biết đơn vị vừa phá sới bạc tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp với sự tham gia của hơn 100 con bạc.Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 21 đối tượng, gần 80 chiếc xe máy, 18 con gà, 1 cân đồng hồ, số tiền trên 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tụ điểm đánh bạc này do 2 đối tượng đứng ra tổ chức và thu “tiền xâu”. Để tránh sự phát hiện và truy bắt của Công an, bọn chúng đã chọn địa điểm tổ chức sòng bạc nằm sâu trong khu vườn, 2 bên là cánh đồng lúa để tiện cho việc thoát thân khi bị bắt.Phía trên được dùng tấm bạc làm mái che nắng, mưa. Để tránh người đi đường ngang qua nhìn thấy xe của con bạc đậu ở phía trước, các đối tượng tổ chức đã dùng tấm bạt lớn kéo ngang mảnh đất để ngụy trang. Xung quanh tụ điểm đánh bạc được bố trí rất nhiều đối tượng canh đường cảnh giới từ xa; vì vậy ổ bạc này tuy đã tổ chức gần 20 ngày nay nhưng lực lượng Công an địa phương không thể tiếp cận được do bị lộ vì các đối tượng đã biết mặt.