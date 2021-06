'Ổ dịch chợ đầu mối ở TP Vinh dự báo nguy cơ rất lớn'

Phong tỏa cổng chính của chợ đầu mối Vinh, được biết ca bệnh là tiểu thương bán rau tại khu chợ này. Ảnh: Quang An

PV: Xin ông cho biết về tình hình “ổ dịch” chợ đầu mối TP Vinh?

TS.BS CKII Nguyễn Hữu Lê: Qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng tối 20/6, chúng tôi phát hiện 1 trường hợp là T.T.H, giới tính nữ, 39 tuổi, ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh dương tính với SARS-CoV-2, qua truy vết, điều tra dịch tễ thì trường hợp bệnh nhân thường xuyên có lấy hàng hóa ở chợ đầu mối Vinh về bán.

Sau đó, ngành Y tế phát hiện thêm một số trường hợp F1 của bệnh nhân T.T.H dương tính với SARS-CoV-2. Cho đến thời điểm này đã có 9 ca bệnh mắc COVID-19 liên quan đến chợ đầu mối này.

Căn cứ vào tình hình dịch tễ, nhận thấy xác suất những người tiếp xúc với bệnh nhân T.T.H có tỷ lệ dương tính rất cao, chúng tôi nhận định đây có thể là “ổ dịch” tiềm tàng. Cùng với đó, chợ đầu mối thành phố Vinh lại nằm ngay cạnh chợ Vinh - trung tâm thương mại, giao thương lớn nhất của tỉnh. Chợ đầu mối cũng là nơi cung cấp rau, củ, hoa quả lớn nhất của Nghệ An nên nguy cơ lây nhiễm rất cao, có thể làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

PV: Trước tình hình này, Sở Y tế Nghệ An đã tham mưu cho tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nào?

TS.BS CKII Nguyễn Hữu Lê: Sở Y tế Nghệ An đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh tổ chức họp khẩn để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức điều tra truy vết các F1, F2, cách ly, lấy mẫu các F1 và những người sống trong khu vực phong tỏa và khu vực lân cận.

Trưa 23/6, phường Hồng Sơn (TP.Vinh) đã cho tạm dừng hoạt động toàn bộ chợ đầu mối Vinh và đình Tây chợ Vinh để phòng, chống dịch COVID-19; lực lượng chức năng đã lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Lực lượng phòng hóa đã được phân công phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu chợ đầu mối. Ảnh: Quang An Ngành Y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 tiểu thương và cả lực lượng bảo vệ tại 2 khu vực chợ đầu mối Vinh và đình Tây chợ Vinh. Đồng thời, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn khu vực liên quan đến bệnh nhân.

Trong chiều 24/6, bộ đội hóa học Quân khu 4 đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu chợ này. Các lối đi, ki-ốt trong khu vực chợ đều đã được sát khuẩn theo quy trình.

Ngày 24/6, sau khi tiếp tục phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến chợ đầu mối ở trên địa bàn phường Hồng Sơn và Vinh Tân (TP Vinh), Sở Y tế đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Nghệ An họp khẩn với lãnh đạo thành phố Vinh và 2 phường có liên quan đó là Hồng Sơn và Vinh Tân, với phương châm “đánh nhanh” thần tốc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả người dân trên địa bàn phường Hồng Sơn và phần lớn của phường Vinh Tân.

Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Hồng Sơn, Vinh Tân. Ảnh: Thành Chung Và đợt lấy mẫu xét nghiệm tối 24/6 khác với lần lấy mẫu trước là chỉ lấy mẫu đại diện hộ gia đình, còn lần này chúng tôi đã cho lập danh sách và lấy mẫu cho tất cả các thành viên trong gia đình để không bỏ sót các trường hợp mắc bệnh. Trong tối 24/6, ngành Y tế đã lấy được 1.224 hộ với 3.853 khẩu của 2 phường Hồng Sơn và Vinh Tân.

Hiện, Sở Y tế đã đề nghị UBND thành phố Vinh tạm thời phong tỏa 2 phường Hồng Sơn và Vinh Tân đến khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngay từ khi xuất hiện ca bệnh tại chợ đầu mối TP Vinh, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành các văn bản thông báo khẩn về lịch trình của ca bệnh để tìm những người có tiếp xúc và đến các địa điểm có mặt bệnh nhân COVID-19; đồng tời có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ truy vết, Tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm; đối với các trường hợp trở về từ chợ đầu mối thành phố Vinh chưa qua 21 ngày đề nghị tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

PV: Ông có khuyến cáo gì đối với người dân lúc này?

Tạm thời phong tỏa phường Hồng Sơn và Vinh Tân. Ảnh: Quang An

TS.BS CKII Nguyễn Hữu Lê: Chúng tôi nhận định chợ đầu mối thành phố Vinh là một điểm dịch nguy cơ cao. Tuy nhiên, người dân cần phải hết sức bình tĩnh, không nên hoang mang thái quá, cần thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đề nghị tất cả người dân đã đến chợ đầu mối TP Vinh từ ngày 1 đến 23/6/2021 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số 1900.9095 (Bộ Y tế) và 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An).

Người dân các địa phương liên quan đến chợ đầu mối Vinh cần đến ngay các cơ sở y tế khai báo để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc