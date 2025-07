Pháp luật Ô tô chở hàng được phép chở người trong những trường hợp nào? Anh Nguyễn Văn Thành, trú tại xã Vân Du (Nghệ An) hỏi: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp nào thì xe ô tô chở hàng được phép chở người?

Trả lời:

Theo Bộ Công an, tại Điều 28, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về "Trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng" như sau:

1. Chỉ được chở người trên thùng xe ô tô chở hàng trong trường hợp sau đây:

a) Chở người đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; chở người bị nạn đi cấp cứu; đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật;

b) Chở người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ khẩn cấp;

c) Chở người đi thực hành lái xe trên xe tập lái; chở người dự sát hạch lái xe trên xe sát hạch; chở công nhân đang làm nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng đường bộ;

d) Chở người diễu hành theo đoàn khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Xe ô tô chở hàng mà chở người trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.