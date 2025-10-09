Xe Ô tô giảm giá mạnh trong tháng Ngâu: Cơ hội vàng cho người mua xe Nhiều mẫu xe của Toyota, Honda, Mitsubishi, Ford tiếp tục giảm giá và tặng ưu đãi lớn trong tháng Ngâu. Đây là dịp người mua có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Tháng 7 âm lịch luôn được xem là thời điểm khó bán xe tại Việt Nam do tâm lý e ngại mua sắm. Để kích cầu, các hãng lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi hay Ford đã đồng loạt tung ưu đãi.

Không chỉ duy trì chính sách từ tháng trước, nhiều mẫu xe còn được tăng mức hỗ trợ, giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí lăn bánh.

Honda giữ vững ưu đãi lớn

Trong tháng 9/2025, Honda tiếp tục áp dụng chính sách như tháng trước.

Civic e:HEV RS là mẫu nổi bật nhất khi được giảm 100% lệ phí trước bạ, áp dụng cho xe sản xuất năm 2024.

Các phiên bản Civic G và RS cũng có ưu đãi 50% lệ phí, giúp giá thực tế giảm xuống còn khoảng 749,5 đến 844,5 triệu đồng.

Ngoài Civic, các dòng BR-V, HR-V G và CR-V cũng nằm trong danh sách hỗ trợ phí trước bạ.

Dòng sedan City và Civic hybrid VIN 2024 được giảm tối đa 57 triệu đồng, đưa giá thực tế chỉ còn từ 449 đến 512 triệu đồng, nhưng vẫn cao hơn đối thủ Toyota Vios.

Toyota tung loạt khuyến mại hấp dẫn

Tháng này, Toyota Việt Nam gia tăng ưu đãi với 5 mẫu xe, trong đó Vios được nâng từ 50% lên 100% phí trước bạ. Sau giảm trừ, giá xe chỉ còn từ 412 đến 491 triệu đồng, tương đương phân khúc xe đô thị hạng A.

Veloz Cross và Avanza Premio cũng được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, còn Yaris Cross và Corolla Cross được áp dụng mức 50%.

Một số mẫu còn kèm theo gói bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí. Tuy nhiên, không phải xe nào cũng được quy đổi toàn bộ ưu đãi thành tiền mặt, mà có thể là phụ kiện hoặc quà tặng đi kèm.

Mitsubishi tập trung vào Triton và Xpander

Triton tiếp tục là mẫu chủ lực với mức hỗ trợ 100% phí trước bạ, quy đổi từ 40 đến 56 triệu đồng. Sau giảm giá, mức bán thực tế chỉ còn 615 đến 868 triệu đồng, kèm thêm quà tặng trị giá 10 triệu đồng.

Xpander số sàn lắp ráp trong nước được hỗ trợ 50% lệ phí, giúp giá còn 532 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản số tự động nhập khẩu từ Indonesia được nâng mức ưu đãi lên 100%, giảm trực tiếp 60 đến 66 triệu đồng.

Các mẫu Xpander Cross, Attrage và Xforce cũng có ưu đãi linh hoạt từ 50% đến 100%, riêng Xforce GLX được giảm toàn bộ lệ phí trước bạ, đưa giá còn 539 triệu đồng.

Ford nhập cuộc với loạt chính sách mới

Không bỏ lỡ “cuộc chơi”, Ford triển khai nhiều ưu đãi cho Ranger, Everest và Transit. Các phiên bản Ranger Sport và Wildtrak được miễn toàn bộ phí trước bạ, trong khi Ranger Raptor và XLS được hỗ trợ 50%.

Everest cũng góp mặt với nhiều phiên bản nhận ưu đãi dưới dạng quà tặng giá trị, từ 10 đến 37 triệu đồng. Cụ thể, Everest Titanium 4x4 được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình, tổng giá trị lên tới 37 triệu đồng.

Các phiên bản Ambient, Sport và Titanium 4x2 được tặng gói dán phim cách nhiệt cao cấp trị giá 10 triệu đồng.

Thời điểm vàng cho người mua xe

Tháng Ngâu thường khiến nhiều khách hàng chần chừ, nhưng chính giai đoạn này lại mở ra cơ hội mua xe với chi phí thấp hơn đáng kể.

Với hàng loạt chính sách ưu đãi lớn từ nhiều thương hiệu, người tiêu dùng sẵn sàng vượt qua yếu tố tâm linh sẽ dễ dàng sở hữu xe mới với giá hấp dẫn. Đây có thể xem là thời điểm hiếm có để mua sắm tiết kiệm trong năm.